Цыганков забил Алавесу — видео второго гола украинца в сезоне

Цыганков забил второй гол в этом сезоне и фирменно отпраздновал
В чемпионате Испании проходят матчи 12-го тура. "Жирона" на своем поле принимает "Алавес".
В первом тайме Цыганков отметился голом, сообщил портал Новини.LIVE.
Цыганков снова забил за "Жирону"
Цыганков забил первый мяч в ворота "Алавеса". На 27-й минуте 27-летний украинец отреагировал на передачу Хиля и головой пробил по воротам — 1:0.
Для Цыганкова это второй гол за "Жирону" и первый в Ла-Лиге в семи матчах этого сезона 2025/2026 гг.
В стартовом составе "Жироны" вышел еще один украинец — форвард Владислав Ванат. Голкипер Владислав Крапивцов остался в резерве.
Всего за "Жирону" Цыганков забил 15 голов и сделал 19 ассистов в 92 матчах.
