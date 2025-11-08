Цыганков забил Алавесу — видео второго гола украинца в сезоне

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

В чемпионате Испании проходят матчи 12-го тура. "Жирона" на своем поле принимает "Алавес".

В первом тайме Цыганков отметился голом, сообщил портал Новини.LIVE.

Цыганков забил первый мяч в ворота "Алавеса". На 27-й минуте 27-летний украинец отреагировал на передачу Хиля и головой пробил по воротам — 1:0.

Для Цыганкова это второй гол за "Жирону" и первый в Ла-Лиге в семи матчах этого сезона 2025/2026 гг.

В стартовом составе "Жироны" вышел еще один украинец — форвард Владислав Ванат. Голкипер Владислав Крапивцов остался в резерве.

Всего за "Жирону" Цыганков забил 15 голов и сделал 19 ассистов в 92 матчах.

