Цыганков забил второй гол в этом сезоне и фирменно отпраздновал

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 16:16
обновлено: 16:51
Цыганков забил Алавесу — видео второго гола украинца в сезоне
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

В чемпионате Испании проходят матчи 12-го тура. "Жирона" на своем поле принимает "Алавес".

В первом тайме Цыганков отметился голом, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Цыганков снова забил за "Жирону"

Цыганков забил первый мяч в ворота "Алавеса". На 27-й минуте 27-летний украинец отреагировал на передачу Хиля и головой пробил по воротам — 1:0.

Для Цыганкова это второй гол за "Жирону" и первый в Ла-Лиге в семи матчах этого сезона 2025/2026 гг.

В стартовом составе "Жироны" вышел еще один украинец — форвард Владислав Ванат. Голкипер Владислав Крапивцов остался в резерве.

Всего за "Жирону" Цыганков забил 15 голов и сделал 19 ассистов в 92 матчах.

Напомним, ветеран киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко еще может побить рекорд Шевченко и Блохина.

Дочь легенды киевского "Динамо" Олега Кузнецова стала популярной актрисой в Украине.

футбол Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
