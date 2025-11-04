Владислав Ванат про Жирону: тренування, атмосфера і життя в Іспанії

Владислав Ванат на тренуванні. Фото: "Жирона"

В минуле трансферне вікно київське "Динамо" шокувало трансфером свого форварда Владислава Ваната в іспанську "Жирону". В Ла-Лізі футболіст забиває не часто, але є основним гравцем.

Ванат розповів "Взбірна" про свій іспанський етап кар'єри.

Реклама

Читайте також:

Ванат здивувався тренуванням "Жирони"

Два голи в чемпіонаті Іспанії Ванат оцінює стримано та вважає старт нормальним, оскільки попереду більші очікування.

Найяскравіша деталь для Владислава — це тренувальний процес у "Жироні". За два дні до матчу заняття триває лише 20 хвилин: квадрати та відновлення. При цьому, багато тактики, роботи в залі, відновлювальних процедур. Інтенсивність вища, ніж у "Динамо", але навантаження не важчі.

Владислав відзначив, що в команді його зустріли професійно. Найбільше вражають досвідчені Унаї, Вітсель, Лемар, Блінд, Стуані.

Також Ванат розповів, що тиску через Циганкова чи Довбика не відчуває. В цьому допомагають привітні люди, смачна їжа, якісні поля, чудова база. Уболівальники також підтримують без тиску.

Нагадаємо, раніше ми написали про історію кохання одних із найкращих спортсменів у історії України.

Сергій Ребров шокував заявкою на матчі відбору на ЧС-2026 — хто потрапив у список.

Нова форма національної команди України отримала гасло, яке не подобається керівництву УЄФА та росіянам, а в ФІФА не проти.