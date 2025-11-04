Владислав Ванат о Жироне: тренировки, атмосфера и жизнь в Испании

Владислав Ванат на тренировке. Фото: "Жирона"

В минувшее трансферное окно киевское "Динамо" шокировало трансфером своего форварда Владислава Ваната в испанскую "Жирону". В Ла Лиге футболист забивает не часто, но является основным игроком.

Ванат рассказал "Взбірна" о своем испанском этапе карьеры.

Ванат удивился тренировкам "Жироны"

Два гола в чемпионате Испании Ванат оценивает сдержанно и считает старт нормальным, поскольку впереди большие планы.

Самая яркая деталь для Владислава — это тренировочный процесс в "Жироне". За два дня до матча занятие длится всего 20 минут: квадраты и восстановление. При этом, много тактики, работы в зале, восстановительных процедур. Интенсивность выше, чем в "Динамо", но нагрузки не тяжелее.

Владислав отметил, что в команде его встретили профессионально. Больше всего впечатляют опытные Унаи, Витсель, Лемар, Блинд, Стуани.

Также Ванат рассказал, что давления из-за Цыганкова или Довбика не чувствует. В этом помогают приветливые люди, вкусная еда, качественные поля, прекрасная база. Болельщики также поддерживают без давления.

