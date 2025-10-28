Украинцы Цыганков и Ванат спасли Жирону в Кубке Короля

Ванат и Цыганков двумя голами спасли Жирону от позора
В Испании проходят матчи 1/64 финала Кубка Короля. Каталонская "Жирона" играла с "Костанцией" из пятого по силе дивизиона страны.
С первых минут у "Жироны" вышел на поле украинский голкипер Владислав Крапивцов, сообщил портал Новини.LIVE.
Украинцы спасли "Жирону"
Ожидалось, что матч будет очень легким для "Жироны", но не так случилось, как думалось.
Каталонцы открыли счет на 40-й минуте усилиями Стуани. Но на 77-й хозяева восстановили паритет.
Во втором тайме на поле вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков.
В экстратайме Цыганков вывел каталонцев вперед после паса Ваната. Позже Владислав сам отметился голом.
В конце матча "Констанция" забила во второй раз и установила окончательный счет — 2:3 в пользу "Жироны".
Напомним, "Динамо" Киев перед матчем Кубка Украины против "Шахтера" потеряло основных игроков.
Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский разозлился из-за блэкаута.
Читайте Новини.LIVE!