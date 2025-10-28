Видео
Україна
Видео

Главная Спорт Ванат и Цыганков двумя голами спасли Жирону от позора

Ванат и Цыганков двумя голами спасли Жирону от позора

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 23:06
обновлено: 23:09
Украинцы Цыганков и Ванат спасли Жирону в Кубке Короля
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В Испании проходят матчи 1/64 финала Кубка Короля. Каталонская "Жирона" играла с "Костанцией" из пятого по силе дивизиона страны.

С первых минут у "Жироны" вышел на поле украинский голкипер Владислав Крапивцов, сообщил портал Новини.LIVE.

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Украинцы спасли "Жирону"

Ожидалось, что матч будет очень легким для "Жироны", но не так случилось, как думалось.

Каталонцы открыли счет на 40-й минуте усилиями Стуани. Но на 77-й хозяева восстановили паритет.

Во втором тайме на поле вышли украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

В экстратайме Цыганков вывел каталонцев вперед после паса Ваната. Позже Владислав сам отметился голом.

В конце матча "Констанция" забила во второй раз и установила окончательный счет — 2:3 в пользу "Жироны".

Напомним, "Динамо" Киев перед матчем Кубка Украины против "Шахтера" потеряло основных игроков.

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский разозлился из-за блэкаута.

футбол Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона украинские легионеры (футбол) Владислав Крапивцов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
