Українці Циганков і Ванат врятували Жирону в Кубку Короля

Ванат та Циганков двома голами врятували Жирону від ганьби
В Іспанії проходять матчі 1/64 фіналу Кубка Короля. Каталонська "Жирона" грала з "Костанцією" з п’ятого за силою дивізіону країни.
З перших хвилин у "Жирони" вийшов на поле український голкіпер Владислав Крапивцов, повідомив портал Новини.LIVE.
Українці врятували "Жирону"
Очікувалося, що матч буде дуже легким для "Жирони", але не так сталося, як гадалось.
Каталонці відкрили рахунок на 40-й хвилині зусиллями Стуані. Але на 77-й господарі відновили паритет.
У другому таймі на поле вийшли українці Владислав Ванат та Віктор Циганков.
В екстратаймах Циганков вивів каталонців уперед після пасу Ваната. Пізніше Владислав сам відзначився голом.
В кінці матчу "Констанція" забила вдруге та встановила кінцевий рахунок — 2:3 на користь "Жирони".
Нагадаємо, "Динамо" Київ перед матчем Кубка України проти "Шахтаря" втратило основних гравців.
Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський розлютився через блекаут.
Читайте Новини.LIVE!