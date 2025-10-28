Українці Циганков і Ванат врятували Жирону в Кубку Короля

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В Іспанії проходять матчі 1/64 фіналу Кубка Короля. Каталонська "Жирона" грала з "Костанцією" з п’ятого за силою дивізіону країни.

З перших хвилин у "Жирони" вийшов на поле український голкіпер Владислав Крапивцов, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Українці врятували "Жирону"

Очікувалося, що матч буде дуже легким для "Жирони", але не так сталося, як гадалось.

Каталонці відкрили рахунок на 40-й хвилині зусиллями Стуані. Але на 77-й господарі відновили паритет.

У другому таймі на поле вийшли українці Владислав Ванат та Віктор Циганков.

В екстратаймах Циганков вивів каталонців уперед після пасу Ваната. Пізніше Владислав сам відзначився голом.

В кінці матчу "Констанція" забила вдруге та встановила кінцевий рахунок — 2:3 на користь "Жирони".

Нагадаємо, "Динамо" Київ перед матчем Кубка України проти "Шахтаря" втратило основних гравців.

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський розлютився через блекаут.