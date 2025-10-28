Відео
Головна Спорт Ванат та Циганков двома голами врятували Жирону від ганьби

Ванат та Циганков двома голами врятували Жирону від ганьби

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 23:06
Оновлено: 23:09
Українці Циганков і Ванат врятували Жирону в Кубку Короля
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В Іспанії проходять матчі 1/64 фіналу Кубка Короля. Каталонська "Жирона" грала з "Костанцією" з п’ятого за силою дивізіону країни.

З перших хвилин у "Жирони" вийшов на поле український голкіпер Владислав Крапивцов, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Виктор Цыганков
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Українці врятували "Жирону"

Очікувалося, що матч буде дуже легким для "Жирони", але не так сталося, як гадалось.

Каталонці відкрили рахунок на 40-й хвилині зусиллями Стуані. Але на 77-й господарі відновили паритет.

У другому таймі на поле вийшли українці Владислав Ванат та Віктор Циганков.

В екстратаймах Циганков вивів каталонців уперед після пасу Ваната. Пізніше Владислав сам відзначився голом.

В кінці матчу "Констанція" забила вдруге та встановила кінцевий рахунок — 2:3 на користь "Жирони".

Нагадаємо, "Динамо" Київ перед матчем Кубка України проти "Шахтаря" втратило основних гравців.

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський розлютився через блекаут.

футбол Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона українські легіонери (футбол) Владислав Крапивцов
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
