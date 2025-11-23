Ванат забил Бетису - это его очередной гол за Жирону

Владислав Ванат после гола поддержал травмированного партнера по команде Порту. Фото: "Жирона"

В испанской Ла Лиге в рамках 13-го тура "Бетис" принимает на своем поле "Жирону". С первых минут на поле в составе каталонцев вышли на поле украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Счет в матче открыл Ванат, сообщил портал Новини.LIVE.

Свой гол Ванат забил на 20-й минуте в результат красивой атаки "Жироны". Все началось из передачи из центра поля на левый фланг, где Брайан Хиль пробежал с мячом, вошел в штрафную, обыгрался в стенку с партнером и прострелил во вратарскую площадку. Первой мяч достала нога Ваната.

В конце первого тайма Ванат мог сделать голевую передачу, но Цыганков не реализовал выход один на один.

"Бетис" — "Жирона" — 0:1

Гол: Ванат, 20

Отметим, что "Жирона" сейчас пытается выбраться как можно дальше от зоны вылета. "Бетис" же находится в Топ-5 чемпионата.

