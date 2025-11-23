Ванат забил Бетису - это его очередной гол за Жирону

Ванат забил четвертый гол за Жирону — видео
В испанской Ла Лиге в рамках 13-го тура "Бетис" принимает на своем поле "Жирону". С первых минут на поле в составе каталонцев вышли на поле украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
Счет в матче открыл Ванат, сообщил портал Новини.LIVE.
Ванат мог сделать больше
Свой гол Ванат забил на 20-й минуте в результат красивой атаки "Жироны". Все началось из передачи из центра поля на левый фланг, где Брайан Хиль пробежал с мячом, вошел в штрафную, обыгрался в стенку с партнером и прострелил во вратарскую площадку. Первой мяч достала нога Ваната.
В конце первого тайма Ванат мог сделать голевую передачу, но Цыганков не реализовал выход один на один.
"Бетис" — "Жирона" — 0:1
Гол: Ванат, 20
Отметим, что "Жирона" сейчас пытается выбраться как можно дальше от зоны вылета. "Бетис" же находится в Топ-5 чемпионата.
