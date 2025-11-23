Видео
Україна
Видео

В Испании сообщили, чего не хватает Ванату, чтобы стать звездой

В Испании сообщили, чего не хватает Ванату, чтобы стать звездой

Дата публикации 23 ноября 2025 22:58
обновлено: 23:00
Испанский журналист оценил игру Ваната и назвал его будущим топ-форвардом
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Украинский форвард испанской "Жироны" Владислав Ванат отметился голом в матче с "Бетисом" (1:1). Для футболиста это уже четвертый мяч в футболке каталонцев.

Испанский журналист Йонай Амаро в соцсети X высказался об игре Ваната.

Ванат может стать качественным форвардом

Амаро высоко оценил игру Ваната против "Бетиса" и отметил, что критика в адрес украинца неуместна, ведь тот способен заставить всех замолчать, как только команда будет действовать более сплоченно и уверенно.

По мнению журналиста, Ванат может казаться отстраненным, но на самом деле он постоянно работает на максимум. Когда же Владислав найдет взаимопонимание с Брайаном Хилем и Унахи, то его потенциал будет еще заметнее.

Также журналист подчеркнул, что Ванат станет отличным нападающим, хотя пока ему не хватает результативности и взаимодействия с партнерами.

В то же время работу украинца на команду, его постоянные вбегания глубже за мячом и создание пространства, по мнению журналиста, заслуживают особой похвалы.





футбол Испанская Ла Лига Владислав Ванат Жирона украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
