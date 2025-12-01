Видео
Цыганков и Ванат помогли Жироне отобрать очки у Реала

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 00:30
Цыганков ассистировал, а Жирона отобрала очки у Реала в Ла Лиге
Игроки "Жироны" перед матчем с "Реалом". Фото: "Жирона"

В матче 14-го тура чемпионата Испании "Жирона" принимала мадридский "Реал". В стартовом составе хозяев на поле вышли украинцы Виктор Цыганков и Владислав Ванат, а у гостей Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

"Жироне" удалось отобрать очки у мадридцев, сообщил портал Новини.LIVE.

Жирона отобрала очки у Реала
Цыганков обнял партнера по команде. Фото: "Жирона"

Цыганков отметился результативным действием

"Жирона" действовала смело с первых минут и имела хорошие моменты. Реализовать удалось на 45-й минуте, когда Цыганков создал момент, прострелил в центр, а Унахи хладнокровно пробил под Куртуа - 1:0.

Второй тайм начался с контроля "Жироны", однако постепенно инициатива перешла к гостям. На 57-й минуте Ванат имел прекрасную возможность увеличить преимущество каталонцев, но его удар нейтрализовал Куртуа.

Уже на 65-й минуте арбитр назначил пенальти после фола Ринкона на Винисиусе. Килиан Мбаппе четко реализовал одиннадцатиметровый, пробив в левый нижний угол - 1:1.

"Реал" бросился добивать соперника и создал ряд моментов: Беллингем не дотянулся до мяча в штрафной, Винисиус дважды пробивал мимо ворот, а в компенсированное время Мбаппе не сумел попасть после скидки партнера.

"Жирона" — "Реал" — 1:1

Голы: Унахи (45) — Мбаппе (67, пенальти)

"Жирона": Гассанига, А.Мартинес, Ринкон (Франсес, 72), Витор Рейс, Морено, Унахи (Руис, 83), Витсель, Мартин, Цыганков (Асприлья, 72), Ванат (Ласс, 83), Хиль (Рока, 72).

"Реал": Куртуа, Александер-Арнольд (Г.Гарсия, 90), Милитао, Рюдигер, Ф.Гарсия (Каррерас, 90), Вальверде, Тчуамени (Родриго, 73), Беллингем, Гюлер (Камавинга, 46), Мбаппе, Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Гассанига, 43, Унахи, 59, Ванат, 74.

Напомним, ранее "ПСЖ" предложил контракт игроку "Реала" Винисиусу Жуниору.

Российские военные ударили по дому, с которым связан Артем Милевский.

футбол Виктор Цыганков Реал Мадрид Владислав Ванат Жирона
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
