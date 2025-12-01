Видео
Главная Спорт Милевский раскритиковал поступок Гармаша перед задержанием ТЦК

Милевский раскритиковал поступок Гармаша перед задержанием ТЦК

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 14:50
Милевский объяснил, почему ТЦК мобилизовал Гармаша
Артем Милевский в 2025 году. Фото: instagram.com/timi1010/

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский решил прокомментировать изменения в жизни бывшего партнера по команде. На прошлой недели сотрудники ТЦК и СП мобилизовали Дениса Гармаша.

Милевский считает, что экс-хавбек национальной команды мог избежать такого развития событий, сообщает "Украинская правда". 

Читайте также:

По словам Артема Милевского, возраст и жизненный опыт должны были бы удержать Дениса Гармаша от рискованных действий ночью, особенно с учетом его ситуации с документами и отсутствием брони. Он подчеркнул, что речь идет не о работе ТЦК, а о личном решении футболиста, которое вызвало у него недоумение. 

Денис Гармаш
Денис Гармаш во время выступления в "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Что Милевский сказал о поступке Гармаша

В контексте дискуссии Артем отметил, что футболисты, хорошо понимая правила военного времени, должны фильтровать свои действия, ведь общественное внимание к ним значительно выше. Его реакция вызвала новую волну обсуждений, ведь многие сравнили подход Милевского и поведение других бывших игроков.

"Я говорил о самом факте — о том, что взрослый человек не может позволять себе такие вещи ночью. Я не понимаю, как можно рисковать, зная свою ситуацию. Это не злость, а просто констатация того, что поступок был неправильным", — заявил Милевский. 

Напомним, ранее новый наставник "Динамо" Игорь Костюк выбрал футболиста, который вернется в киевскую команду. 

Экс-защитник "Динамо" Илья Забарный выйдет на после с российским вратарем Матвеем Сафоновым, который вернулся в основу "ПСЖ". 

спорт футбол Артем Милевский Денис Гармаш мобилизация ТЦК и СП
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
