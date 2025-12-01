Костюк получил усиление Динамо, но не может его использовать

Самба Диалло в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" подтвердило, что полузащитник Самба Диалло присоединился к тренировочному процессу первой команды, однако использовать сенегальца в официальных матчах до конца года клуб не сможет.

Ограничение связано с тем, что футболист не был внесен в заявки на УПЛ и Лигу конференций перед стартом сезона, сообщает пресс-служба "Динамо".

Дозаявочное окно для обоих турниров закрыто, поэтому добавить игрока в список участников невозможно. Таким образом, Игорю Костюку придется рассчитывать на основной состав без потенциального усиления, несмотря на хорошую готовность футболиста.

Самба Диалло во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что известно о статусе Диалло

Самба прошел путь от капитана "Динамо U-19" до одного из самых перспективных игроков академии, выделяясь скоростью, техникой и умением играть на фланге атаки. Он привлекал внимание европейских клубов, выступал за молодежную сборную Сенегала и считался одним из лидеров той команды. Предыдущий сезон он завершил с травмами и непостоянной игровой практикой, что стало одной из причин его отсутствия в заявках на этот год.

Несмотря на паузу, тренерский штаб рассчитывает, что участие Диалло в тренировках ускорит его адаптацию к требованиям первой команды. Сенегалец сохраняет шансы закрепиться в составе после зимнего межсезонья, когда клуб сможет официально добавить его в регистрационные списки обоих турниров.

Ожидается, что вопрос его дозаявки будет решен уже в первые дни зимнего окна, а сам футболист начнет борьбу за место в основе, чтобы еще зимой получить шанс выйти на поле в официальных матчах.

