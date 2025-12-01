Костюк отримав підсилення Динамо, але не може його використати

Самба Діалло у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" підтвердило, що півзахисник Самба Діалло приєднався до тренувального процесу першої команди, однак використовувати сенегальця в офіційних матчах до кінця року клуб не зможе.

Обмеження пов'язане з тим, що футболіст не був внесений до заявок на УПЛ і Лігу конференцій перед стартом сезону, повідомляє пресслужба "Динамо".

Дозаявочне вікно для обох турнірів закрито, тому додати гравця до списку учасників неможливо. Таким чином, Ігорю Костюку доведеться розраховувати на основний склад без потенційного підсилення, попри хорошу готовність футболіста.

Самба Діалло під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що відомо про статус Діалло

Самба пройшов шлях від капітана "Динамо U-19" до одного з найперспективніших гравців академії, виділяючись швидкістю, технікою та вмінням грати на фланзі атаки. Він привертав увагу європейських клубів, виступав за молодіжну збірну Сенегалу та вважався одним із лідерів тієї команди. Попередній сезон він завершив із травмами та непостійною ігровою практикою, що стало однією з причин його відсутності в заявках на цей рік.

Попри паузу, тренерський штаб розраховує, що участь Діалло в тренуваннях прискорить його адаптацію до вимог першої команди. Сенегалець зберігає шанси закріпитися у складі після зимового міжсезоння, коли клуб зможе офіційно додати його до реєстраційних списків обох турнірів.

Очікується, що питання його дозаявки буде вирішено вже в перші дні зимового вікна, а сам футболіст почне боротьбу за місце в основі, щоб ще взимку отримати шанс вийти на поле в офіційних матчах.

