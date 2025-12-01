Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк поверне в Динамо відомого перспективного гравця

Костюк поверне в Динамо відомого перспективного гравця

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 12:23
Костюк отримав підсилення Динамо, але не може його використати
Самба Діалло у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" підтвердило, що півзахисник Самба Діалло приєднався до тренувального процесу першої команди, однак використовувати сенегальця в офіційних матчах до кінця року клуб не зможе.

Обмеження пов'язане з тим, що футболіст не був внесений до заявок на УПЛ і Лігу конференцій перед стартом сезону, повідомляє пресслужба "Динамо".

Реклама
Читайте також:

Дозаявочне вікно для обох турнірів закрито, тому додати гравця до списку учасників неможливо. Таким чином, Ігорю Костюку доведеться розраховувати на основний склад без потенційного підсилення, попри хорошу готовність футболіста.

Самба Диалло
Самба Діалло під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що відомо про статус Діалло

Самба пройшов шлях від капітана "Динамо U-19" до одного з найперспективніших гравців академії, виділяючись швидкістю, технікою та вмінням грати на фланзі атаки. Він привертав увагу європейських клубів, виступав за молодіжну збірну Сенегалу та вважався одним із лідерів тієї команди. Попередній сезон він завершив із травмами та непостійною ігровою практикою, що стало однією з причин його відсутності в заявках на цей рік.

Попри паузу, тренерський штаб розраховує, що участь Діалло в тренуваннях прискорить його адаптацію до вимог першої команди. Сенегалець зберігає шанси закріпитися у складі після зимового міжсезоння, коли клуб зможе офіційно додати його до реєстраційних списків обох турнірів.

Очікується, що питання його дозаявки буде вирішено вже в перші дні зимового вікна, а сам футболіст почне боротьбу за місце в основі, щоб ще взимку отримати шанс вийти на поле в офіційних матчах.

Нагадаємо, наставник мадридського "Реала" Хабі Алонсо назвав причину спаду в грі іспанської команди.

Іллі Забарному доведеться зіграти в основному складі "ПСЖ" з російським голкіпером Матвієм Сафоновим.

COVID-паспорта футбол Динамо Самба Діалло Ігор Костюк
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації