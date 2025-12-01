Помер легендарний гравець Динамо Володимир Мунтян

Володимир Мунтян під час матчу ветеранів. Фото: УНІАН

Київське "Динамо" повідомило про смерть Володимира Мунтяна — одного з найвидатніших футболістів в історії клубу. Йому було 79 років.

Мунтян помер після тривалої хвороби, залишивши величезний слід в історії команди та українського футболу, повідомила пресслужба "Динамо".

Реклама

Читайте також:

Володимир Мунтян провів за "біло-синіх" 371 матч та ставав семиразовим чемпіоном СРСР, двічі вигравав національний Кубок, а також увійшов до складу легендарної команди Лобановського, яка виборола Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА 1975 року. Уболівальники вважали його одним із найбільш технічно обдарованих гравців свого покоління.

Володимир Мунтян на Конгресі ФФУ. Фото: УНІАН

Як Мунтян увійшов в історію "Динамо"

Після завершення кар'єри Мунтян працював тренером, очолював молодіжні збірні України, кілька клубів у країні та за кордоном, а з 2014 року керував організацією "Ветерани футбольного клубу "Динамо". Його шлях у клубі почався 1965 року, а останній матч він зіграв 1977-го — ціла футбольна епоха, яку він пройшов разом із "Динамо".

Статистика Мунтяна залишається однією з найяскравіших в історії київського клубу: 371 матч, 70 голів, сім чемпіонських титулів СРСР, два Кубки країни та європейські трофеї 1975 року. В українському футболі його вважають символом відданості, таланту й унікального ігрового стилю, який надихнув не одне покоління гравців.

"Володимир Федорович був душею нашого футболу та людиною величезної поваги. Його внесок неможливо виміряти цифрами або титулами. "Динамо" назавжди збереже пам'ять про людину, яка стала частиною його історії", — повідомили в київському клубі.

Нагадаємо, раніше стала відома реакція тренера Хабі Алонсо на серію невдалих матчів мадридського "Реала".

Росіянин Матвій Сафонов повертається до основного складу "ПСЖ", де грає українець Ілля Забарний.