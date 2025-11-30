Відео
Головна Спорт Легенду Динамо випустили з польської в'язниці і він чекає на суд

Легенду Динамо випустили з польської в'язниці і він чекає на суд

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 18:51
Яремчука звільнили в в'язниці в Польщі і ексгравець Динамо чекає суд
Іван Яремчук. Фото: "Динамо" Київ

Польська поліція випустила на волю колишнього гравця київського "Динамо" та збірної СРСР Івана Яремчука. Його затримували за санкцією чеських правоохоронців.

Про звільнення з-під варти Яремчук повідомив порталу "БЛІК".

Читайте також:

Яремчук приїхав до Кракова на матч Україна — Азербайджан, однак поліція 10 жовтня заарештувала його на підставі запиту з Чехії. Родині тоді не повідомили жодних подробиць, через що почали ширитися чутки щодо причин інциденту.

Яремчук розповів, чому його арештували

Після звільнення з-під варти Яремчук зізнався, що конфлікт стався у Празі, у казино, де він посварився з менеджером через фішки. Суперечка ледь не переросла у бійку, тож після перетину кордону з Польщею його затримали відповідно до європейської системи обміну даними.

Яремчук розповів, що провів у в’язниці півтора місяця. За його словами, умови утримання були нормальними, а сусідами по камері були українці, засуджені переважно за крадіжки.

Після звільнення колишній футболіст вирушив до Бельгії, проте справа ще не завершена і за два місяці в Празі на нього чекає суд. 

Зазначимо, що Яремчук через азартні ігри свого часу втратив майже все своє майно.

Нагадаємо, раніше французький "ПСЖ" переманює зірку мадридського "Реалу".

Російський комбінований удар пошкодив будинок, де жив ексгравець "Динамо" Артем Мілевський.

Польща Чехія поліція Динамо Іван Яремчук
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
