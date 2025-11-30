Яремчука освободили из тюрьмы в Польше и экс-игрок Динамо ждет суд

Иван Яремчук. Фото: "Динамо" Киев

Польская полиция выпустила на свободу бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной СССР Ивана Яремчука. Его задерживали по санкции чешских правоохранителей.

Об освобождении из-под стражи Яремчук сообщил порталу "БЛИК".

Реклама

Читайте также:

Яремчук приехал в Краков на матч Украина — Азербайджан, однако полиция 10 октября арестовала его на основании запроса из Чехии. Семье тогда не сообщили никаких подробностей, из-за чего начали распространяться слухи о причинах инцидента.

Яремчук рассказал, почему его арестовали

После освобождения из-под стражи Яремчук признался, что конфликт произошел в Праге, в казино, где он поссорился с менеджером из-за фишек. Спор едва не перерос в драку, поэтому после пересечения границы с Польшей его задержали в соответствии с европейской системой обмена данными.

Яремчук рассказал, что провел в тюрьме полтора месяца. По его словам, условия содержания были нормальными, а соседями по камере были украинцы, осужденные преимущественно за кражи.

После освобождения бывший футболист отправился в Бельгию, однако дело еще не завершено и через два месяца в Праге его ждет суд.

Отметим, что Яремчук из-за азартных игр в свое время потерял почти все свое имущество.

Напомним, ранее французский "ПСЖ" переманивает звезду мадридского "Реала".

Российский комбинированный удар повредил дом, где жил экс-игрок "Динамо" Артем Милевский.