Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Легенду Динамо выпустили из польской тюрьмы — он ждет суд

Легенду Динамо выпустили из польской тюрьмы — он ждет суд

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 18:51
Яремчука освободили из тюрьмы в Польше и экс-игрок Динамо ждет суд
Иван Яремчук. Фото: "Динамо" Киев

Польская полиция выпустила на свободу бывшего игрока киевского "Динамо" и сборной СССР Ивана Яремчука. Его задерживали по санкции чешских правоохранителей.

Об освобождении из-под стражи Яремчук сообщил порталу "БЛИК".

Реклама
Читайте также:

Яремчук приехал в Краков на матч Украина — Азербайджан, однако полиция 10 октября арестовала его на основании запроса из Чехии. Семье тогда не сообщили никаких подробностей, из-за чего начали распространяться слухи о причинах инцидента.

Яремчук рассказал, почему его арестовали

После освобождения из-под стражи Яремчук признался, что конфликт произошел в Праге, в казино, где он поссорился с менеджером из-за фишек. Спор едва не перерос в драку, поэтому после пересечения границы с Польшей его задержали в соответствии с европейской системой обмена данными.

Яремчук рассказал, что провел в тюрьме полтора месяца. По его словам, условия содержания были нормальными, а соседями по камере были украинцы, осужденные преимущественно за кражи.

После освобождения бывший футболист отправился в Бельгию, однако дело еще не завершено и через два месяца в Праге его ждет суд.

Отметим, что Яремчук из-за азартных игр в свое время потерял почти все свое имущество.

Напомним, ранее французский "ПСЖ" переманивает звезду мадридского "Реала".

Российский комбинированный удар повредил дом, где жил экс-игрок "Динамо" Артем Милевский.

Польша Чехия полиция Динамо Иван Яремчук
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации