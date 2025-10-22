Видео
Украинскую легенду Динамо удерживают в польской тюрьме

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 20:36
обновлено: 21:04
Легенду Динамо Яремчука арестовали в Польше перед матчем ветеранов
Иван Яремчук. Фото: "Динамо" Киев

Бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной СССР Ивана Яремчука арестовали в Польше. Сейчас он более десяти суток находится за решеткой.

О задержании бывшего футболиста сообщил портал "Чемпион".

Задержание легенды "Динамо"

По информации родных Яремчука, Иван отправился из Бельгии в Польшу 10 октября накануне матча сборных Украины и Азербайджана на матч ветеранов.

В аэропорту Кракова Яремчука неожиданно задержала полиция. После этого он позвонил родным.

Знакомые, которые занимаются ветеранскими матчами, подтвердили, что Яремчука арестовали в аэропорту, а его дело передали в прокуратуру, а затем для рассмотрения в суде Кракова.

Причины ареста не сообщаются, но в полиции им рассказали, что дело может касаться пребывания Ивана в Чехии, где тот жил 18 месяцев перед переездом в Бельгию.

Ранее Яремчук без проблем путешествовал по Европе для участия в матчах ветеранов. Сейчас семья ищет адвоката, чтобы помочь легенде "Динамо".

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
