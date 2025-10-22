Легенду Динамо Яремчука арестовали в Польше перед матчем ветеранов

Иван Яремчук. Фото: "Динамо" Киев

Бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной СССР Ивана Яремчука арестовали в Польше. Сейчас он более десяти суток находится за решеткой.

О задержании бывшего футболиста сообщил портал "Чемпион".

Реклама

Читайте также:

Задержание легенды "Динамо"

По информации родных Яремчука, Иван отправился из Бельгии в Польшу 10 октября накануне матча сборных Украины и Азербайджана на матч ветеранов.

В аэропорту Кракова Яремчука неожиданно задержала полиция. После этого он позвонил родным.

Знакомые, которые занимаются ветеранскими матчами, подтвердили, что Яремчука арестовали в аэропорту, а его дело передали в прокуратуру, а затем для рассмотрения в суде Кракова.

Причины ареста не сообщаются, но в полиции им рассказали, что дело может касаться пребывания Ивана в Чехии, где тот жил 18 месяцев перед переездом в Бельгию.

Ранее Яремчук без проблем путешествовал по Европе для участия в матчах ветеранов. Сейчас семья ищет адвоката, чтобы помочь легенде "Динамо".

Напомним, Роберт Левандовский летом покинет "Барселону" ради клуба из АПЛ.

Защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко планирует собрался сбежать от Шона Дайча.