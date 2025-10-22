Легенду Динамо Яремчука арештували в Польщі перед матчем ветеранів

Іван Яремчук. Фото: "Динамо" Київ

Колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної СРСР Івана Яремчука арештували в Польщі. Наразі він понад десять діб знаходиться за гратами.

Про затримання колишнього футболіста повідомив портал "Чемпіон".

Реклама

Читайте також:

Затримання легенди "Динамо"

За інформацією рідних Яремчука, Іван вирушив з Бельгії до Польщі 10 жовтня напередодні матчу збірних України та Азербайджану на матч ветеранів.

В аеропорту Кракова Яремчука несподівано затримала поліція. Після цього він зателефонував рідним.

Знайомі, які займаються ветеранськими матчами, підтвердили, що Яремчука заарештували в аеропорту, а його справу передали до прокуратури, а потім для розгляду в суді Кракова.

Причини арешту не повідомляються, але в поліції їм розповіли, що справа може стосуватися перебування Івана в Чехії, де той жив 18 місяців перед переїздом до Бельгії.

Раніше Яремчук без проблем подорожував Європою для участі в матчах ветеранів. Зараз сім’я шукає адвоката, щоб допомогти легенді "Динамо".

Нагадаємо, Роберт Левандовський влітку покине "Барселону" заради клубу із АПЛ.

Захисник "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко планує зібрався втекти від Шона Дайча.