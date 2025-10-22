Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українську легенду Динамо утримують у польській в'язниці

Українську легенду Динамо утримують у польській в'язниці

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 20:36
Оновлено: 21:04
Легенду Динамо Яремчука арештували в Польщі перед матчем ветеранів
Іван Яремчук. Фото: "Динамо" Київ

Колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної СРСР Івана Яремчука арештували в Польщі. Наразі він понад десять діб знаходиться за гратами.

Про затримання колишнього футболіста повідомив портал "Чемпіон".

Реклама
Читайте також:

Затримання легенди "Динамо"

За інформацією рідних Яремчука, Іван вирушив з Бельгії до Польщі 10 жовтня напередодні матчу збірних України та Азербайджану на матч ветеранів.

В аеропорту Кракова Яремчука несподівано затримала поліція. Після цього він зателефонував рідним.

Знайомі, які займаються ветеранськими матчами, підтвердили, що Яремчука заарештували в аеропорту, а його справу передали до прокуратури, а потім для розгляду в суді Кракова.

Причини арешту не повідомляються, але в поліції їм розповіли, що справа може стосуватися перебування Івана в Чехії, де той жив 18 місяців перед переїздом до Бельгії.

Раніше Яремчук без проблем подорожував Європою для участі в матчах ветеранів. Зараз сім’я шукає адвоката, щоб допомогти легенді "Динамо".

Нагадаємо, Роберт Левандовський влітку покине "Барселону" заради клубу із АПЛ.

Захисник "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко планує зібрався втекти від Шона Дайча.

Польща кордон футбол Динамо арешт
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації