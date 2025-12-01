Видео
Главная Спорт В Киеве умер легендарный "динамовец" Мунтян

В Киеве умер легендарный "динамовец" Мунтян

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 11:34
Умер легендарный игрок Динамо Владимир Мунтян
Владимир Мунтян во время матча ветеранов. Фото: УНИАН

Киевское "Динамо" сообщило о смерти Владимира Мунтяна — одного из величайших футболистов в истории клуба. Ему было 79 лет.

Мунтян скончался после продолжительной болезни, оставив огромный след в истории команды и украинского футбола, сообщила пресс-служба "Динамо".

Читайте также:

Владимир Мунтян провел за "бело-синих" 371 матч и стал семикратным чемпионом СССР, дважды выигрывал национальный Кубок, а также вошел в состав легендарной команды Лобановского, которая завоевала Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА в 1975 году. Болельщики считали его одним из самых технически одарённых игроков своего поколения. 

Владимир Мунтян
Владимир Мунтян на Конгрессе ФФУ. Фото: УНИАН

Как Мунтян вошел в историю "Динамо"

После завершения карьеры Мунтян работал тренером, возглавлял молодёжные сборные Украины, несколько клубов в стране и за рубежом, а с 2014 года руководил организацией "Ветераны футбольного клуба "Динамо". Его путь в клубе начался в 1965 году, а последний матч он сыграл в 1977-м — целая футбольная эпоха, которую он прошел вместе с "Динамо".

Статистика Мунтяна остается одной из самых ярких в истории киевского клуба: 371 матч, 70 голов, семь чемпионских титулов СССР, два Кубка страны и европейские трофеи 1975 года. В украинском футболе его считают символом преданности, таланта и уникального игрового стиля, который вдохновил не одно поколение игроков.

"Владимир Федорович был душой нашего футбола и человеком огромного уважения. Его вклад невозможно измерить цифрами или титулами. "Динамо" навсегда сохранит память о человеке, который стал частью его истории", — сообщили в киевском клубе. 

спорт футбол Динамо Владимир Мунтян Сборная СССР
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
