Головна Спорт У Динамо шукають нового тренера: Суркіс говорив з іноземцем

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 10:09
Ігор Суркіс почав переговори з новим тренером Динамо
Ігор Суркіс на церемонії нагородження в клубі. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс розпочав предметну роботу над пошуком нового головного тренера першої команди. Керівник клубу вже провів розмову з одним із претендентів на посаду, і цей фахівець представляє іноземну тренерську школу.

Тим самим підтверджується, що варіант із запрошенням легіонера на тренерський місток розглядається всерйоз, повідомляє "ТаТоТаке".

Про деталі контакту поки що не повідомляється: невідомо, на якій стадії перебувають переговори й чи обговорювалися конкретні умови можливої співпраці. Журналіст Михайло Співаковський відзначив лише сам факт бесіди й те, що йдеться саме про іноземного тренера. Це додає інтриги навколо подальшого вектора розвитку команди та вибору майбутнього наставника.

Игорь Костюк
Ігор Костюк під час матчу "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Контекст робить історію ще більш напруженою: минулого тижня "Динамо" відправило у відставку Олександра Шовковського після серії невдалих результатів у чемпіонаті та єврокубках. Команда втратила колишній імпульс, а тиск з боку результатів та очікувань уболівальників змусив керівництво почати перезавантаження проєкту.

Хто стане обличчям нового проєкту "Динамо"

Після звільнення Шовковського обов'язки головного тренера перейшли до наставника "Динамо U-19" Ігоря Костюка. Він отримав шанс проявити себе в матчах чемпіонату та Ліги конференцій, а його робота найближчими тижнями фактично стане випробувальним терміном. На цьому тлі новина про розмову Суркіса з іноземним фахівцем свідчить, що клуб паралельно готує і резервний сценарій.

Доля тренерської посади в "Динамо" тепер залежить одразу від кількох чинників: результатів команди під керівництвом Костюка, готовності гравців прийняти можливі зміни та успішності переговорів із кандидатами з-за кордону.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик може повернутися на поле вже на початку 2026 року.

Артем Мілевський пояснив, що не так в історії з мобілізацією відомого футболіста Дениса Гармаша.

Юрій Вернидуб отримав пропозицію про роботу від закордонного клубу, але не може виїхати за кордон.

спорт футбол Динамо Ігор Суркіс тренер Ігор Костюк
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
