Буяльський поспілкувався з ультрас Динамо після поразки від Полтави

Віталій Буяльський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Перший матч під керівництвом Ігоря Костюка київське "Динамо" програло СК "Полтава" з рахунком 1:2. Це фіаско стало для "біло-синіх" четвертим поспіль у нинішньому чемпіонаті.

Після фінального свистка на стадіоні імені Лобановського настрій уболівальників був напруженим, і частина ультрас залишилася біля сектора, щоб вимагати пояснень від гравців. Одним із тих, хто вийшов до фанатів, став Віталій Буяльський, повідомляє "Трибуна".

Півзахисник спробував пояснити вболівальникам, що команда не опускає рук та намагається впоратися з поточною кризою. Він зазначав, що футболісти проводять багато часу в боротьбі, але далеко не все виходить, а моменти суперника стають результативними за мінімальної кількості підходів.

При цьому гравець наголосив, що проблеми мають комплексний характер: десь не вистачає свіжості, десь концентрації, а десь — банального везіння.

Що відбувалося біля фан-сектора "Динамо"

Розмова між ультрас та Буяльським відбувалася без агресії, але з очевидною емоційністю. Уболівальники вимагали більшої віддачі та концентрації, а самі гравці просили розуміння, визнаючи, що результати не відповідають рівню клубу. Важливо, що фанати не переходили до радикальних заяв і, навпаки, говорили про підтримку та бажання бачити команду сильною та зібраною.

Микола Михайленко під час гри. Фото: пресслужба "Динамо"

Буяльський підкреслив, що футболісти чудово усвідомлюють ситуацію, і тиск фанатів сприймається не як конфлікт, а як частина відповідальності перед клубом. Гравці, за його словами, намагаються шукати внутрішні ресурси, щоб виправити становище та вийти з кризи вже в найближчих матчах. Ультрас на завершення розмови пообіцяли підтримувати команду і зажадали від футболістів характеру та концентрації.

