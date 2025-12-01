Юлія Левченко вразила святковим образом на своє 28-річчя

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко є однією з топових легкоатлеток в своїй дисципліні. Крім спортивних досягнень її завжди виділяла яскрава зовнішність.

Цього разу Левченко відсвяткувала 28-річчя в новому звабливому образі, повідомив портал Новини.LIVE.

Левченко постає у витонченому та святковому образі, який підкреслює її природну елегантність та грацію, яку ми постійно бачимо на секторі для стрибків у висоту.

Срібляста сукня з легким блиском акцентує увагу на стрункості та граціозності легкоатлетки, а високі чорні чоботи додають стилю впевненості.

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Розкидані ігрові карти в кадрі додають образу авантюрності й символізують ризик та боротьбу, добре знайомі спортсменці.

Завершує композицію щира усмішка Левченко з тортом у руках — ніжний контраст до її змагального характеру та нагадування про жіночність, яку вона гармонійно поєднує зі статусом однієї з найсильніших висотниць світу.