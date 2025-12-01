Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Левченко показала, в якому звабливому образі святкувала 28-річчя

Левченко показала, в якому звабливому образі святкувала 28-річчя

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 17:05
Юлія Левченко вразила святковим образом на своє 28-річчя
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко є однією з топових легкоатлеток в своїй дисципліні. Крім спортивних досягнень її завжди виділяла яскрава зовнішність.

Цього разу Левченко відсвяткувала 28-річчя в новому звабливому образі, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Левченко яскраво показала себе

Левченко постає у витонченому та святковому образі, який підкреслює її природну елегантність та грацію, яку ми постійно бачимо на секторі для стрибків у висоту.

Срібляста сукня з легким блиском акцентує увагу на стрункості та граціозності легкоатлетки, а високі чорні чоботи додають стилю впевненості.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Розкидані ігрові карти в кадрі додають образу авантюрності й символізують ризик та боротьбу, добре знайомі спортсменці.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Завершує композицію щира усмішка Левченко з тортом у руках — ніжний контраст до її змагального характеру та нагадування про жіночність, яку вона гармонійно поєднує зі статусом однієї з найсильніших висотниць світу.

Нагадаємо, стала відома реакція Хабі Алонсо на невдалий період мадридського "Реала".

Російський воротар Матвій Сафонов повертається до основного складу "ПСЖ".

Юлія Левченко Легка атлетика дружини футболістів "Красуня" Збірна України з легкої атлетики
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації