Юлія Левченко вразила святковим образом на своє 28-річчя

Левченко показала, в якому звабливому образі святкувала 28-річчя
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко є однією з топових легкоатлеток в своїй дисципліні. Крім спортивних досягнень її завжди виділяла яскрава зовнішність.
Цього разу Левченко відсвяткувала 28-річчя в новому звабливому образі, повідомив портал Новини.LIVE.
Левченко яскраво показала себе
Левченко постає у витонченому та святковому образі, який підкреслює її природну елегантність та грацію, яку ми постійно бачимо на секторі для стрибків у висоту.
Срібляста сукня з легким блиском акцентує увагу на стрункості та граціозності легкоатлетки, а високі чорні чоботи додають стилю впевненості.
Розкидані ігрові карти в кадрі додають образу авантюрності й символізують ризик та боротьбу, добре знайомі спортсменці.
Завершує композицію щира усмішка Левченко з тортом у руках — ніжний контраст до її змагального характеру та нагадування про жіночність, яку вона гармонійно поєднує зі статусом однієї з найсильніших висотниць світу.
Нагадаємо, стала відома реакція Хабі Алонсо на невдалий період мадридського "Реала".
Російський воротар Матвій Сафонов повертається до основного складу "ПСЖ".
Читайте Новини.LIVE!