Главная Спорт Левченко в обольстительном образе отпраздновала 28-летие

Левченко в обольстительном образе отпраздновала 28-летие

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 17:05
Юлия Левченко поразила праздничным образом на свое 28-летие
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко является одной из топовых легкоатлеток в своей дисциплине. Помимо спортивных достижений ее всегда выделяла яркая внешность.

В этот раз Левченко отпраздновала 28-летие в новом обольстительном образе, сообщил портал Новини.LIVE.

Левченко ярко показала себя в ярком образе

Левченко предстает в изящном и праздничном образе, который подчеркивает ее естественную элегантность и грацию, которую мы постоянно видим на секторе для прыжков в высоту.

Серебристое платье с легким блеском акцентирует внимание на стройности и грациозности легкоатлетки, а высокие черные сапоги добавляют стилю уверенности.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Разбросанные игровые карты в кадре добавляют образу авантюрности и символизируют риск и борьбу, хорошо знакомые спортсменке.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou
Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Завершает композицию искренняя улыбка Левченко с тортом в руках — нежный контраст к ее соревновательному характеру и напоминание о женственности, которую она гармонично сочетает со статусом одной из сильнейших высотниц мира.

Напомним, стала известна реакция Хаби Алонсо на неудачный период мадридского "Реала".

Российский вратарь Матвей Сафонов возвращается в основной состав "ПСЖ".

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
