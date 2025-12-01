Юлия Левченко поразила праздничным образом на свое 28-летие

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко является одной из топовых легкоатлеток в своей дисциплине. Помимо спортивных достижений ее всегда выделяла яркая внешность.

В этот раз Левченко отпраздновала 28-летие в новом обольстительном образе, сообщил портал Новини.LIVE.

Левченко предстает в изящном и праздничном образе, который подчеркивает ее естественную элегантность и грацию, которую мы постоянно видим на секторе для прыжков в высоту. Серебристое платье с легким блеском акцентирует внимание на стройности и грациозности легкоатлетки, а высокие черные сапоги добавляют стилю уверенности. Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou Разбросанные игровые карты в кадре добавляют образу авантюрности и символизируют риск и борьбу, хорошо знакомые спортсменке. Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou Завершает композицию искренняя улыбка Левченко с тортом в руках — нежный контраст к ее соревновательному характеру и напоминание о женственности, которую она гармонично сочетает со статусом одной из сильнейших высотниц мира.

