Левченко вразила новим фото, після якого отримала статус красуні

Дата публікації: 20 листопада 2025 09:18
Оновлено: 09:21
Юлія Левченко вразила новими фото з тренування у Києві
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко у Києві готується до зимового сезону. При цьому, на відміну від останніх років, вона робить це з посмішкою на обличчі.

Нові свої знімки Левченко опублікувала в Instagram.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Левченко знову вразила фоловерів

Левченко після повернення до Києва добре відпочила, брала участь в різноманітних медійних проєктах, які безпосередньо не пов'язані з її виступами, а потім все ж повернулася в зал.

Левченко до минулого сезону також готувалась в Києві, а потім провела хороший сезон, де на головних турнірах була близько до медалей.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

В одній зі своїх останніх публікацій Левченко опублікувала фото з тренування, під яким в коментарях дівчину назвали красунею та багаторазово закидали "сердечками" та "поцілунками".

Юлия Левченко
Пост Левченко зібрав вподобайки. Фото: instagram.com/levchenkou

Нагадаємо, екстренер збірної України Мирон Маркевич зробив заяву після перемоги над Ісландією.

В "Барселоні" вимагали від Роберта Левандовського менше забивати м'ячів, бо не хотіли платити бонуси "Баварії".

