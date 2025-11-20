Юлія Левченко вразила новими фото з тренування у Києві

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко у Києві готується до зимового сезону. При цьому, на відміну від останніх років, вона робить це з посмішкою на обличчі.

Нові свої знімки Левченко опублікувала в Instagram.

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Левченко знову вразила фоловерів

Левченко після повернення до Києва добре відпочила, брала участь в різноманітних медійних проєктах, які безпосередньо не пов'язані з її виступами, а потім все ж повернулася в зал.

Левченко до минулого сезону також готувалась в Києві, а потім провела хороший сезон, де на головних турнірах була близько до медалей.

Юлія Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

В одній зі своїх останніх публікацій Левченко опублікувала фото з тренування, під яким в коментарях дівчину назвали красунею та багаторазово закидали "сердечками" та "поцілунками".

Пост Левченко зібрав вподобайки. Фото: instagram.com/levchenkou

