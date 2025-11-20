Юлія Левченко вразила новими фото з тренування у Києві

Левченко вразила новим фото, після якого отримала статус красуні
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко у Києві готується до зимового сезону. При цьому, на відміну від останніх років, вона робить це з посмішкою на обличчі.
Нові свої знімки Левченко опублікувала в Instagram.
Левченко знову вразила фоловерів
Левченко після повернення до Києва добре відпочила, брала участь в різноманітних медійних проєктах, які безпосередньо не пов'язані з її виступами, а потім все ж повернулася в зал.
Левченко до минулого сезону також готувалась в Києві, а потім провела хороший сезон, де на головних турнірах була близько до медалей.
В одній зі своїх останніх публікацій Левченко опублікувала фото з тренування, під яким в коментарях дівчину назвали красунею та багаторазово закидали "сердечками" та "поцілунками".
