Левченко поразила новым фото и получила статус красавицы

Левченко поразила новым фото и получила статус красавицы

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 09:18
обновлено: 09:21
Юлия Левченко поразила новыми фото с тренировки в Киеве
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко в Киеве готовится к зимнему сезону. При этом, в отличие от последних лет, она делает это с улыбкой на лице.

Новые свои снимки Левченко опубликовала в Instagram.

Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

Левченко снова поразила фолловеров

Левченко после возвращения в Киев хорошо отдохнула, участвовала в разнообразных медийных проектах, которые напрямую не связаны с ее выступлениями, а потом все же вернулась в зал.

Левченко к прошлому сезону также готовилась в Киеве, а затем провела хороший сезон, где на главных турнирах была близко к медалям.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: instagram.com/levchenkou

В одной из своих последних публикаций Левченко опубликовала фото с тренировки, под которым в комментариях девушку назвали красавицей и многократно забросали "сердечками" и "поцелуями".

Юлия Левченко
Пост Левченко собрал лайки. Фото: instagram.com/levchenkou

Напомним, экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич сделал заявление после победы над Исландией.

В "Барселоне" требовали от Роберта Левандовского меньше забивать мячей, потому что не хотели платить бонусы "Баварии".

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
