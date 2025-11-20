Юлия Левченко поразила новыми фото с тренировки в Киеве

Левченко поразила новым фото и получила статус красавицы
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко в Киеве готовится к зимнему сезону. При этом, в отличие от последних лет, она делает это с улыбкой на лице.
Новые свои снимки Левченко опубликовала в Instagram.
Левченко снова поразила фолловеров
Левченко после возвращения в Киев хорошо отдохнула, участвовала в разнообразных медийных проектах, которые напрямую не связаны с ее выступлениями, а потом все же вернулась в зал.
Левченко к прошлому сезону также готовилась в Киеве, а затем провела хороший сезон, где на главных турнирах была близко к медалям.
В одной из своих последних публикаций Левченко опубликовала фото с тренировки, под которым в комментариях девушку назвали красавицей и многократно забросали "сердечками" и "поцелуями".
