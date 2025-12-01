Буяльский пообщался с ультрас Динамо после поражения от Полтавы

Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Первый матч под руководством Игоря Костюка киевское "Динамо" проиграло СК "Полтаве" со счетом 1:2. Это фиаско стало для "бело-синих" четвертым подряд в нынешнем чемпионате.

После финального свистка на стадионе имени Лобановского настроение болельщиков было напряженным, и часть ультрас осталась у сектора, чтобы потребовать объяснений от игроков. Одним из тех, кто вышел к фанатам, стал Виталий Буяльский, сообщает "Трибуна".

Полузащитник попытался объяснить болельщикам, что команда не опускает рук и старается справиться с текущим кризисом. Он отмечал, что футболисты проводят много времени в борьбе, но далеко не все получается, а моменты соперника становятся результативными при минимальном числе подходов.

При этом игрок подчеркнул, что проблемы имеют комплексный характер: где-то не хватает свежести, где-то концентрации, а где-то — банального везения.

Что происходило у фан-сектора "Динамо"

Разговор между ультрас и Буяльским проходил без агрессии, но с очевидной эмоциональностью. Болельщики требовали большей отдачи и концентрации, а сами игроки просили понимания, признавая, что результаты не соответствуют уровню клуба. Важно, что фанаты не переходили к радикальным заявлениям и наоборот, говорили о поддержке и желании видеть команду сильной и собранной.

Николай Михайленко во время игры. Фото: пресс-служба "Динамо"

Буяльский подчеркнул, что футболисты прекрасно осознают ситуацию, и давление фанатов воспринимается не как конфликт, а как часть ответственности перед клубом. Игроки, по его словам, стараются искать внутренние ресурсы, чтобы исправить положение и выйти из кризиса уже в ближайших матчах. Ультрас в завершение разговора пообещали поддерживать команду и потребовали от футболистов характера и концентрации.

