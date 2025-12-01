Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В чем признался Буяльский после поражения Динамо от Полтавы

В чем признался Буяльский после поражения Динамо от Полтавы

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 19:02
Буяльский пообщался с ультрас Динамо после поражения от Полтавы
Виталий Буяльский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Первый матч под руководством Игоря Костюка киевское "Динамо" проиграло СК "Полтаве" со счетом 1:2. Это фиаско стало для "бело-синих" четвертым подряд в нынешнем чемпионате.

После финального свистка на стадионе имени Лобановского настроение болельщиков было напряженным, и часть ультрас осталась у сектора, чтобы потребовать объяснений от игроков. Одним из тех, кто вышел к фанатам, стал Виталий Буяльский, сообщает "Трибуна".

Реклама
Читайте также:

Полузащитник попытался объяснить болельщикам, что команда не опускает рук и старается справиться с текущим кризисом. Он отмечал, что футболисты проводят много времени в борьбе, но далеко не все получается, а моменты соперника становятся результативными при минимальном числе подходов.

При этом игрок подчеркнул, что проблемы имеют комплексный характер: где-то не хватает свежести, где-то концентрации, а где-то — банального везения.

Что происходило у фан-сектора "Динамо"

Разговор между ультрас и Буяльским проходил без агрессии, но с очевидной эмоциональностью. Болельщики требовали большей отдачи и концентрации, а сами игроки просили понимания, признавая, что результаты не соответствуют уровню клуба. Важно, что фанаты не переходили к радикальным заявлениям и наоборот, говорили о поддержке и желании видеть команду сильной и собранной. 

Николай Михайленко
Николай Михайленко во время игры. Фото: пресс-служба "Динамо"

Буяльский подчеркнул, что футболисты прекрасно осознают ситуацию, и давление фанатов воспринимается не как конфликт, а как часть ответственности перед клубом. Игроки, по его словам, стараются искать внутренние ресурсы, чтобы исправить положение и выйти из кризиса уже в ближайших матчах. Ультрас в завершение разговора пообещали поддерживать команду и потребовали от футболистов характера и концентрации.

Напомним, незадолго до матча Игорь Костюк вернул в "Динамо" игрока, от которого отказался Александр Шовковский. 

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский поделился мнением о действиях сотрудников ТЦК в отношении Дениса Гармаша. 

Самая красивая спортсменка Украины Юлия Левченко поделилась свежими кадрами новой необычной фотосессии. 

спорт футбол Динамо УПЛ Виталий Буяльский болельщики
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации