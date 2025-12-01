Видео
Костюк удивил на первой пресс-конференции во главе Динамо

Костюк удивил на первой пресс-конференции во главе Динамо

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 18:35
Костюк объяснил, почему Динамо проиграло Полтаве
Игорь Костюк отвечает на вопросы. Скриншот YouTube

Киевское "Динамо" потерпело очередную неудачу, уступив дома "Полтаве" со счетом 1:2 в матче 14-го тура чемпионата Украины. Игра проходила на стадионе имени Валерия Лобановского и стала первой для Игоря Костюка в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Новый тренер "бело-синих" отметил главные проблемы своей команды, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

Читайте также:

"Динамо" пропустили в компенсированное время первого тайма, затем позволила сопернику удвоить преимущество после розыгрыша углового и сумела ответить лишь одним голом ближе к концовке. 

Перед выходом на пресс-конференцию Костюк напомнил о важном для клуба событии — смерти легендарного футболиста и функционера Владимира Мунтяна. Исполняющий обязанности отметил особую связь с ним и подчеркнул, что признание и уважение к иконе "Динамо" остаётся неизменным даже в такой сложный для команды момент. Атмосфера внутри коллектива, по его словам, была сдержанной и тяжелой. 

Денис Попов
Денис Попов в окружении соперников. Фото: пресс-служба "Динамо"

О чем Костюк говорил в перерыве  

Тренер "Динамо" отметил, что в раздевалке делал акцент на скорости переходов в атаку и концентрации в обороне. Команда создала достаточно стандартов, но ни один из них не был реализован, а физическое состояние, по мнению тренера, пока не позволяет выдерживать необходимый темп. Тренерский штаб также объяснил ситуацию с отсутствием в заявке Огунданы и Шапаренко, которым решение пропустить игру было принято совместно с медицинским персоналом.

Несмотря на поражение, Костюк отметил положительный дебют Богдана Редушко, чья подача привела к голу Яцика. Молодой игрок, по словам тренера, понимает его требования и уже способен приносить пользу команде. Исполняющий обязанности дал понять, что верит в способность коллектива объединиться и подготовиться к следующему туру, где "Динамо" необходимо реагировать на серию неудач.

"Мы отдавали себе отчет, что матч будет сложным, но должны были сыграть более организованно. Команда переживает, ребята понимают ситуацию и хотят выбраться из этого состояния. Постараемся использовать время до следующего матча максимально эффективно, чтобы выглядеть сильнее", — добавил Костюк. 

спорт футбол Динамо УПЛ СК Полтава Игорь Костюк
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
