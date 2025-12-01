Костюк пояснив, чому Динамо програло Полтаві

Ігор Костюк відповідає на запитання. Скріншот YouTube

Київське "Динамо" зазнало чергової невдачі, поступившись вдома "Полтаві" з рахунком 1:2 у матчі 14-го туру чемпіонату України. Гра проходила на стадіоні імені Валерія Лобановського та стала першою для Ігоря Костюка у статусі виконувача обов'язків головного тренера.

Новий тренер "біло-синіх" відзначив головні проблеми своєї команди, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

"Динамо" пропустило в компенсований час першого тайму, потім дозволило супернику подвоїти перевагу після розіграшу кутового та зуміло відповісти лише одним голом ближче до кінцівки.

Перед виходом на пресконференцію Костюк нагадав про важливу для клубу подію — смерть легендарного футболіста та функціонера Володимира Мунтяна. Виконувач обов'язків відзначив особливий зв'язок із ним і наголосив, що визнання і повага до ікони "Динамо" залишається незмінною навіть у такий складний для команди момент. Атмосфера всередині колективу, за його словами, була стриманою та важкою.

Денис Попов в оточенні суперників. Фото: пресслужба "Динамо"

Про що Костюк говорив у перерві

Тренер "Динамо" зазначив, що в роздягальні робив акцент на швидкості переходів в атаку та концентрації в обороні. Команда створила достатньо стандартів, але жоден із них не був реалізований, а фізичний стан, на думку тренера, наразі не дає змоги витримувати необхідний темп. Тренерський штаб також пояснив ситуацію з відсутністю в заявці Огундани та Шапаренка, яким рішення пропустити гру було ухвалено спільно з медичним персоналом.

Попри поразку, Костюк відзначив позитивний дебют Богдана Редушка, чия подача призвела до голу Яцика. Молодий гравець, за словами тренера, розуміє його вимоги та вже здатен приносити користь команді. Виконувач обов'язків дав зрозуміти, що вірить у здатність колективу об'єднатися й підготуватися до наступного туру, де "Динамо" необхідно реагувати на серію невдач.

"Ми усвідомлювали, що матч буде складним, але повинні були зіграти більш організовано. Команда переживає, хлопці розуміють ситуацію та хочуть вибратися з цього стану. Постараємося використати час до наступного матчу максимально ефективно, щоб виглядати сильніше", — додав Костюк.

