Головна Спорт Сабо дав несподіваний прогноз щодо нового тренера Динамо

Сабо дав несподіваний прогноз щодо нового тренера Динамо

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 15:31
Сабо розповів, що думає про роботу Шовковського в Динамо
Максим Шацьких (ліворуч) та Олександр Хацкевич. Фото: УНІАН

Відомий український тренер Йожеф Сабо висловив думку щодо звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера "Динамо". Напруга навколо команди сягнула такої точки, що відхід наставника виглядав неминучим.

Фінальний матч у Лізі конференцій тільки загострив ситуацію, посиливши розмови про внутрішню кризу, заявив Сабо в інтерв'ю "Спорт 24".

Читайте також:

Досвідчений фахівець зазначив, що причини провалу сезону не обмежуються одним тренером. На тлі минулорічного чемпіонства новий розіграш УПЛ перетворився на низку невдач, попри практично незмінний склад. Йожеф Сабо наголосив, що в колективі накопичилося надто багато запитань до якості гри та настрою лідерів.

Йожеф Сабо
Експерт Йожеф Сабо. Фото: УНІАН

Хто очолить "Динамо" після Костюка

Виконувачем обов'язків "біло-синіх" призначено Ігоря Костюка, проте Йожеф Сабо сумнівається, що київський клуб залишить його біля керма надовго. За словами екстренера, робота з юнаками суттєво відрізняється від управління першою командою, а на тлі війни та кадрових обмежень коло реальних кандидатів сильно звужується. Варіанти з іноземцями майже виключені, а серед українських тренерів відповідних фігур небагато.

Футбольна громадськість також обговорює можливість появи в штабі Максима Шацьких, який не приховував бажання спробувати себе в ролі головного тренера. Але остаточне рішення залишається за президентами клубу, які відомі своїм зваженим підходом до виборів.

"Я думаю, що він пішов сам, тому що не витримав цих нервів. У футболі все можливо, і багато що проясниться пізніше. Мені теж цікаво, кого Суркіси виберуть на цю посаду", — пояснив Сабо.

Нагадаємо, раніше Артем Мілевський прокоментував обставини мобілізації Дениса Гармаша.

А новий наставник "Динамо" Ігор Костюк отримав серйозне посилення атаки київської команди.

спорт футбол Динамо тренер Йожеф Сабо Максим Шацьких
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
