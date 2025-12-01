Сабо розповів, що думає про роботу Шовковського в Динамо

Сабо дав несподіваний прогноз щодо нового тренера Динамо
Відомий український тренер Йожеф Сабо висловив думку щодо звільнення Олександра Шовковського з посади головного тренера "Динамо". Напруга навколо команди сягнула такої точки, що відхід наставника виглядав неминучим.
Фінальний матч у Лізі конференцій тільки загострив ситуацію, посиливши розмови про внутрішню кризу, заявив Сабо в інтерв'ю "Спорт 24".
Досвідчений фахівець зазначив, що причини провалу сезону не обмежуються одним тренером. На тлі минулорічного чемпіонства новий розіграш УПЛ перетворився на низку невдач, попри практично незмінний склад. Йожеф Сабо наголосив, що в колективі накопичилося надто багато запитань до якості гри та настрою лідерів.
Хто очолить "Динамо" після Костюка
Виконувачем обов'язків "біло-синіх" призначено Ігоря Костюка, проте Йожеф Сабо сумнівається, що київський клуб залишить його біля керма надовго. За словами екстренера, робота з юнаками суттєво відрізняється від управління першою командою, а на тлі війни та кадрових обмежень коло реальних кандидатів сильно звужується. Варіанти з іноземцями майже виключені, а серед українських тренерів відповідних фігур небагато.
Футбольна громадськість також обговорює можливість появи в штабі Максима Шацьких, який не приховував бажання спробувати себе в ролі головного тренера. Але остаточне рішення залишається за президентами клубу, які відомі своїм зваженим підходом до виборів.
"Я думаю, що він пішов сам, тому що не витримав цих нервів. У футболі все можливо, і багато що проясниться пізніше. Мені теж цікаво, кого Суркіси виберуть на цю посаду", — пояснив Сабо.
