Сабо рассказал, что думает о работе Шовковского в Динамо

Сабо дал неожиданный прогноз по новому тренеру Динамо
Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказал мнение относительно увольнения Александра Шовковского с должности главного тренера "Динамо". Напряжение вокруг команды достигло такой точки, что уход наставника выглядел неизбежным.
Финальный матч в Лиге конференций только обострил ситуацию, усилив разговоры о внутреннем кризисе, заявил Сабо в интервью "Спорт 24".
Опытный специалист отметил, что причины провала сезона не ограничиваются одним тренером. На фоне прошлогоднего чемпионства новый розыгрыш УПЛ превратился в череду неудач, несмотря на практически неизменный состав. Йожеф Сабо подчеркнул, что в коллективе накопилось слишком много вопросов к качеству игры и настрою лидеров.
Кто возглавит "Динамо" после Костюка
Исполняющим обязанности "бело-синих" назначен Игорь Костюк, однако Йожеф Сабо сомневается, что киевский клуб оставит его у руля надолго. По словам экс-тренера, работа с юношами существенно отличается от управления первой командой, а на фоне войны и кадровых ограничений круг реальных кандидатов сильно сужается. Варианты с иностранцами почти исключены, а среди украинских тренеров подходящих фигур немного.
Футбольная общественность также обсуждает возможность появления в штабе Максима Шацких, который не скрывал желания попробовать себя в роли главного тренера. Но окончательное решение остается за президентами клуба, которые известны своим взвешенным подходом к выборам.
"Я думаю, что он ушел сам, потому что не выдержал этих нервов. В футболе все возможно, и многое прояснится позже. Мне тоже интересно, кого Суркисы выберут на эту должность", — объяснил Сабо.
