Главная Спорт Сабо дал неожиданный прогноз по новому тренеру Динамо

Сабо дал неожиданный прогноз по новому тренеру Динамо

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 15:31
Сабо рассказал, что думает о работе Шовковского в Динамо
Максим Шацких (слева) и Александр Хацкевич. Фото: УНИАН

Известный украинский тренер Йожеф Сабо высказал мнение относительно увольнения Александра Шовковского с должности главного тренера "Динамо". Напряжение вокруг команды достигло такой точки, что уход наставника выглядел неизбежным.

Финальный матч в Лиге конференций только обострил ситуацию, усилив разговоры о внутреннем кризисе, заявил Сабо в интервью "Спорт 24".

Читайте также:

Опытный специалист отметил, что причины провала сезона не ограничиваются одним тренером. На фоне прошлогоднего чемпионства новый розыгрыш УПЛ превратился в череду неудач, несмотря на практически неизменный состав. Йожеф Сабо подчеркнул, что в коллективе накопилось слишком много вопросов к качеству игры и настрою лидеров. 

Йожеф Сабо
Эксперт Йожеф Сабо. Фото: УНИАН

Кто возглавит "Динамо" после Костюка

Исполняющим обязанности "бело-синих" назначен Игорь Костюк, однако Йожеф Сабо сомневается, что киевский клуб оставит его у руля надолго. По словам экс-тренера, работа с юношами существенно отличается от управления первой командой, а на фоне войны и кадровых ограничений круг реальных кандидатов сильно сужается. Варианты с иностранцами почти исключены, а среди украинских тренеров подходящих фигур немного.

Футбольная общественность также обсуждает возможность появления в штабе Максима Шацких, который не скрывал желания попробовать себя в роли главного тренера. Но окончательное решение остается за президентами клуба, которые известны своим взвешенным подходом к выборам.

"Я думаю, что он ушел сам, потому что не выдержал этих нервов. В футболе все возможно, и многое прояснится позже. Мне тоже интересно, кого Суркисы выберут на эту должность", — объяснил Сабо. 

Напомним, ранее Артем Милевский прокомментировал обстоятельства мобилизации Дениса Гармаша. 

А новый наставник "Динамо" Игорь Костюк получил серьезное усиление атаки киевской команды. 

спорт футбол Динамо тренер Йожеф Сабо Максим Шацких
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
