Игорь Суркис начал переговоры с новым тренером Динамо

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис начал предметную работу над поиском нового главного тренера первой команды. Руководитель клуба уже провел разговор с одним из претендентов на должность, и этот специалист представляет иностранную тренерскую школу.

Тем самым подтверждается, что вариант с приглашением легионера на тренерский мостик рассматривается всерьез, сообщает "ТаТоТаке".

О деталях контакта пока не сообщается: неизвестно, на какой стадии находятся переговоры и обсуждались ли конкретные условия возможного сотрудничества. Журналист Михаил Спиваковский отметил только сам факт беседы и то, что речь идет именно об иностранном тренере. Это добавляет интриги вокруг дальнейшего вектора развития команды и выбора будущего наставника.

Контекст делает историю еще более напряженной: на прошлой неделе "Динамо" отправило в отставку Александра Шовковского после серии неудачных результатов в чемпионате и еврокубках. Команда потеряла прежний импульс, а давление со стороны результатов и ожиданий болельщиков вынудило руководство начать перезагрузку проекта.

Кто станет лицом нового проекта "Динамо"

После увольнения Шовковского обязанности главного тренера перешли к наставнику "Динамо U-19" Игорю Костюку. Он получил шанс проявить себя в матчах чемпионата и Лиги конференций, а его работа в ближайшие недели фактически станет испытательным сроком. На этом фоне новость о разговоре Суркиса с иностранным специалистом показывает, что клуб параллельно готовит и резервный сценарий.

Судьба тренерского поста в "Динамо" теперь зависит сразу от нескольких факторов: результатов команды под руководством Костюка, готовности игроков принять возможные изменения и успешности переговоров с кандидатами из-за рубежа.

