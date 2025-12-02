Видео
Главная Спорт В Динамо ищут нового тренера: Суркис говорил с иностранцем

В Динамо ищут нового тренера: Суркис говорил с иностранцем

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 10:09
Игорь Суркис начал переговоры с новым тренером Динамо
Игорь Суркис на церемонии награждения в клубе. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис начал предметную работу над поиском нового главного тренера первой команды. Руководитель клуба уже провел разговор с одним из претендентов на должность, и этот специалист представляет иностранную тренерскую школу.

Тем самым подтверждается, что вариант с приглашением легионера на тренерский мостик рассматривается всерьез, сообщает "ТаТоТаке".

Читайте также:

О деталях контакта пока не сообщается: неизвестно, на какой стадии находятся переговоры и обсуждались ли конкретные условия возможного сотрудничества. Журналист Михаил Спиваковский отметил только сам факт беседы и то, что речь идет именно об иностранном тренере. Это добавляет интриги вокруг дальнейшего вектора развития команды и выбора будущего наставника.

Игорь Костюк
Игорь Костюк во время матча "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Контекст делает историю еще более напряженной: на прошлой неделе "Динамо" отправило в отставку Александра Шовковского после серии неудачных результатов в чемпионате и еврокубках. Команда потеряла прежний импульс, а давление со стороны результатов и ожиданий болельщиков вынудило руководство начать перезагрузку проекта.

Кто станет лицом нового проекта "Динамо"

После увольнения Шовковского обязанности главного тренера перешли к наставнику "Динамо U-19" Игорю Костюку. Он получил шанс проявить себя в матчах чемпионата и Лиги конференций, а его работа в ближайшие недели фактически станет испытательным сроком. На этом фоне новость о разговоре Суркиса с иностранным специалистом показывает, что клуб параллельно готовит и резервный сценарий.

Судьба тренерского поста в "Динамо" теперь зависит сразу от нескольких факторов: результатов команды под руководством Костюка, готовности игроков принять возможные изменения и успешности переговоров с кандидатами из-за рубежа. 

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик может вернуться на поле уже в начале 2026 года. 

Артем Милевский объяснил, что не так в истории с мобилизацией известного футболиста Дениса Гармаша. 

Юрий Вернидуб получил предложение о работе от зарубежного клуба, но не может выехать за границу

Влад Самарский - Редактор
