Трансфер Вернидуба в Азербайджан задерживается из-за мобилизации

Юрий Вернидуб во время работы в "Кривбассе". Фото: УНИАН

Азербайджанский "Нефтчи", который уже долгое время выступает в элите местного чемпионата, проявляет серьезный интерес к украинскому тренеру Юрию Вернидубу. Стороны провели первые переговоры, и в клубе не скрывают, что высоко оценивают опыт 59-летнего специалиста.

Однако финального решения пока нет, переговорный процесс застрял на организационных деталях, сообщает Sport.ua.

Главный вопрос касается возможности выезда украинского специалиста за границу. Из-за действия военного положения тренеру позволят покинуть страну только тогда, когда он больше не будет подпадать под мобилизацию. Для Вернидуба эта дата наступит 22 января 2026 года, в день его 60-летия, когда он утратит статус военнообязанного.

Юрий Вернидуб перед матчем в Украине. Фото: УНИАН

Что привлекает "Нефтчи" в кандидатуре Вернидуба

Украинского специалиста считают одним из наиболее ярких тренеров постсоветского пространства. Он стал автором золотой эпохи "Зари", выводя команду в еврокубки и формируя современный стиль игры. Позже его "Шериф" совершил исторический рывок в Лиге чемпионов, обыграв на выезде мадридский "Реал" — победу, которая стала одной из главных сенсаций европейского футбола. А в "Кривбассе" тренер вновь доказал умение строить конкурентоспособный коллектив с характером и четкой структурой.

На фоне таких заслуг "Нефтчи" рассматривает Вернидуба как тренера, способного придать команде новый импульс и вернуть ее в борьбу за титулы. В Азербайджане ценят европейский опыт украинца и его умение работать с молодыми игроками, что особенно важно для развития проекта клуба.

Пока стороны сохраняют контакт и ждут возможности двигаться дальше. В "Нефтчи" готовы вернуться к финальным переговорам ближе к январю, когда вопрос с выездом специалиста будет окончательно закрыт.

