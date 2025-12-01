Відео
Відомий тренер не може виїхати з України — про кого йдеться

Відомий тренер не може виїхати з України — про кого йдеться

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 14:15
Трансфер Вернидуба в Азербайджан затримується через мобілізацію
Юрій Вернидуб під час роботи в "Кривбасі". Фото: УНІАН

Азербайджанський "Нефтчі", який уже тривалий час виступає в еліті місцевого чемпіонату, проявляє серйозний інтерес до українського тренера Юрія Вернидуба. Сторони провели перші переговори, і в клубі не приховують, що високо оцінюють досвід 59-річного фахівця.

Однак фінального рішення поки немає, переговорний процес застряг на організаційних деталях, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Головне питання стосується можливості виїзду українського фахівця за кордон. Через дію воєнного стану тренеру дозволять покинути країну тільки тоді, коли він більше не підпадатиме під мобілізацію. Для Вернидуба ця дата настане 22 січня 2026 року, у день його 60-річчя, коли він втратить статус військовозобов'язаного.

Юрий Вернидуб
Юрій Вернидуб перед матчем в Україні. Фото: УНІАН

Що приваблює "Нефтчі" в кандидатурі Вернидуба

Українського фахівця вважають одним із найяскравіших тренерів пострадянського простору. Він став автором золотої епохи "Зорі", виводячи команду в єврокубки та формуючи сучасний стиль гри. Пізніше його "Шериф" здійснив історичний ривок у Лізі чемпіонів, обігравши на виїзді мадридський "Реал" - перемогу, яка стала однією з головних сенсацій європейського футболу. А в "Кривбасі" тренер знову довів уміння будувати конкурентоспроможний колектив із характером і чіткою структурою.

На тлі таких заслуг "Нефтчі" розглядає Вернидуба як тренера, здатного надати команді новий імпульс та повернути її в боротьбу за титули. В Азербайджані цінують європейський досвід українця і його вміння працювати з молодими гравцями, що особливо важливо для розвитку проєкту клубу.

Поки що сторони зберігають контакт та чекають можливості рухатися далі. У "Нефтчі" готові повернутися до фінальних переговорів ближче до січня, коли питання з виїздом фахівця буде остаточно закрито.

Нагадаємо, новий тренер "Динамо" Ігор Костюк поверне в команду легіонера, від якого відмовився Олександр Шовковський.

Захисник збірної України Ілля Забарний уперше зіграє в стартовому складі "ПСЖ" із росіянином Матвієм Сафоновим.

