Главная Спорт Ребров растрогался из-за смерти легенды Динамо

Ребров растрогался из-за смерти легенды Динамо

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 17:28
Ребров трогательно отреагировал на смерть легенды Динамо Мунтяна
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на смерть легенды киевского "Динамо" Владимира Мунтяна. Культовый украинский футболист скончался на 80-м году жизни.

Свою реакцию на смерть Мунтяна Ребров опубликовал в Instagram.

Читайте также:
Ребров и Мунтян
Сергей Ребров и Владимир Мунтян. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Ребров потерял одного из учителей

Ребров эмоционально отреагировал на смерть Мунтяна, назвав его своим учителем и наставником. В трогательном обращении коуч вспомнил их последний разговор после матча против Исландии, когда Мунтян, несмотря на тяжелое состояние, позвонил, чтобы поздравить команду с выходом в плей-офф.

Ребров рассказал, что они договаривались вскоре увидеться, но этого сделать уже не удалось, что особенно больно для наставника национальной команды.

Тренер подчеркнул, что Мунтян был для него не просто легендой украинского футбола, а человеком, который во многом определил его путь в профессиональном спорте.

Именно под руководством Владимира он играл за олимпийскую сборную, а первые шаги в тренерской работе делал в молодежке "Динамо", где Мунтян помогал ему советами и поддержкой.

"Владимир Федорович всегда знал, как поддержать, что сказать, как добавить уверенности так, как мало кто умел.
Я благодарен судьбе, что имел честь знать его и учиться у него!

Потеря таких людей ранит. Но его уроки, его отношение к футболу и к людям - останутся со мной навсегда. Спасибо за все, Владимир Федорович! Вечная память...", — написал Ребров.

Напомним, Артем Милевский рассказал, что думает о мобилизации экс-партнера по сборной Украины Дениса Гармаша.

Президент "Динамо" Игорь Суркис может назначить иностранного специалиста на должность главного тренера.

Стало известно, когда может возобновиться карьера Михаила Мудрика.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
