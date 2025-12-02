Ребров трогательно отреагировал на смерть легенды Динамо Мунтяна

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на смерть легенды киевского "Динамо" Владимира Мунтяна. Культовый украинский футболист скончался на 80-м году жизни.

Свою реакцию на смерть Мунтяна Ребров опубликовал в Instagram.

Ребров эмоционально отреагировал на смерть Мунтяна, назвав его своим учителем и наставником. В трогательном обращении коуч вспомнил их последний разговор после матча против Исландии, когда Мунтян, несмотря на тяжелое состояние, позвонил, чтобы поздравить команду с выходом в плей-офф.

Ребров рассказал, что они договаривались вскоре увидеться, но этого сделать уже не удалось, что особенно больно для наставника национальной команды.

Тренер подчеркнул, что Мунтян был для него не просто легендой украинского футбола, а человеком, который во многом определил его путь в профессиональном спорте.

Именно под руководством Владимира он играл за олимпийскую сборную, а первые шаги в тренерской работе делал в молодежке "Динамо", где Мунтян помогал ему советами и поддержкой.

"Владимир Федорович всегда знал, как поддержать, что сказать, как добавить уверенности так, как мало кто умел.

Я благодарен судьбе, что имел честь знать его и учиться у него!

Потеря таких людей ранит. Но его уроки, его отношение к футболу и к людям - останутся со мной навсегда. Спасибо за все, Владимир Федорович! Вечная память...", — написал Ребров.