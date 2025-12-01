Подрез розгромила росіянку в дебютному матчі на рівні WTA 125

Вероніка Подрез під час поєдинку. Фото: Jurij Kodrun/Getty Images for ITF

Молода українська тенісистка Вероніка Подрез яскраво розпочала виступ на турнірі WTA 125 в Анже, впевнено обігравши в першому колі росіянку Аліну Чараєву.

Для молодої спортсменки це перша перемога на змаганнях такого рівня, що робить її дебют особливо значущим на тлі стрімкого зростання рейтингу, повідомляє портал Новини.LIVE.

Матч завершився з розгромним рахунком 6:1, 6:1 на користь українки. Вероніці Подрез вистачило 81 хвилини для переконливої перемоги.

Статистика зустрічі підкреслює впевненість української спортсменки: вона оформила п'ять брейків, не допустила жодного подвійного та грала максимально стабільно із задньої лінії. Суперниця не реалізувала сім брейк-пойнтів й не змогла нав'язати боротьбу ні на подачі, ні в затяжних розіграшах. Для Подрез це вже четверта перемога поспіль з урахуванням кваліфікацій попередніх стартів.

Українки Анастасія Соболєва (ліворуч) та Вероніка Подрез. Фото: Jurij Kodrun/Getty Images for ITF

Подрез виходить на новий рівень

Вероніка активно прогресує після переходу на дорослий тур. У юніорах вона входила в топ-70 ITF, грала фінали на Grade 1, а у 2023 та 2024 роках завоювала свої перші титули на рівні ITF в одиночному розряді. Сезон-2025 став для неї проривним: серія чвертьфіналів і стабільні результати на харді дозволили піднятися до району 300-ї позиції світового рейтингу.

Перемога в Анже відкриває 18-річній українці шлях до другого кола, де суперницею стане або іспанка Альона Большова, або фаворитка сітки Антонія Ружич із Хорватії.

