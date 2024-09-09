Вероніка Подрєз виграла свій другий турнір у 2024 році — їй всього 17 років

Українська тенісистка в 17 років виграла свій другий турнір у році
Українка Вероніка Подрєз стала переможницею тенісного турніру. Їй не було рівних на турнірі у Франції.
Українка перемогла на турнірі серії ITF W15 у Дінарі, Франція, повідомив портал Новини.LIVE.
Перемога юної українки
Українська тенісистка Вероніка Подрєз , яка є 429-ю в рейтингу WTA, виграла ґрунтовий турнір у Дінарі.
У фіналі 17-річна українка у двох сетах розгромила французьку тенісистку Матільду Лоллію з рахунком 6:1, 6:1. Перший матч суперниць тривав 1 годину та 1 хвилину.
Подрєз зіграла в своєму п'ятому фіналі на рівні ITF та виграла четвертий з них.
У 2024-му році українка виграла титул в Еш-сюр-Альзетте.
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