Вероніка Подрєз виграла свій другий турнір у 2024 році — їй всього 17 років

Вероніка Подрєз. Фото: cторінка тенісистки в Instagram

Українка Вероніка Подрєз стала переможницею тенісного турніру. Їй не було рівних на турнірі у Франції.

Українка перемогла на турнірі серії ITF W15 у Дінарі, Франція, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перемога юної українки

Українська тенісистка Вероніка Подрєз , яка є 429-ю в рейтингу WTA, виграла ґрунтовий турнір у Дінарі.

У фіналі 17-річна українка у двох сетах розгромила французьку тенісистку Матільду Лоллію з рахунком 6:1, 6:1. Перший матч суперниць тривав 1 годину та 1 хвилину.

Подрєз зіграла в своєму п'ятому фіналі на рівні ITF та виграла четвертий з них.

У 2024-му році українка виграла титул в Еш-сюр-Альзетте.

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