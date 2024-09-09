Вероника Подрез выиграла свой второй турнир в 2024 году - ей всего 17 лет

Украинская теннисистка в 17 лет выиграла свой второй турнир в году
Украинка Вероника Подрез стала победительницей теннисного турнира . Ей не было равных на турнире во Франции.
Украинка победила на турнире серии ITF W 15 в Динаре, Франция, сообщил портал Новости.LIVE.
Победа юной украинки
Украинская теннисистка Вероника Подрез, которая является 429-й в рейтинге WTA, выиграла грунтовой турнир в Динаре.
В финале 17-летняя украинка в двух сетах разгромила французскую теннисистку Матильду Лолию со счетом 6:1, 6:1. Первый матч соперниц длился 1 час и 1 минуту.
Подрез сыграла в своем пятом финале на уровне ITF и выиграла четвертый из них.
В 2024 году украинка выиграла титул в Эш-сюр-Альзетте.
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