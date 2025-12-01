Видео
Украинка Подрез разгромила россиянку на старте турнира в Анже

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 13:31
Подрез разгромила россиянку в дебютном матче на уровне WTA 125
Вероника Подрез во время поединка. Фото: Jurij Kodrun/Getty Images for ITF

Молодая украинская теннисистка Вероника Подрез ярко начала выступление на турнире WTA 125 в Анже, уверенно обыграв в первом круге россиянку Алину Чараеву.

Для молодой спортсменки это первая победа на соревнованиях такого уровня, что делает ее дебют особенно значимым на фоне стремительного роста рейтинга, сообщает портал Новини.LIVE.

Матч завершился с разгромным счетом 6:1, 6:1 в пользу украинки. Веронике Подрез хватило 81 минуты для убедительной победы. 

Статистика встречи подчеркивает уверенность украинской спортсменки: она оформила пять брейков, не допустила ни одного двойного и играла максимально стабильно с задней линии. Соперница не реализовала семь брейк-пойнтов и не смогла навязать борьбу ни на подаче, ни в затяжных розыгрышах. Для Подрез это уже четвертая победа подряд с учетом квалификаций предыдущих стартов. 

Вероника Подрез
Украинки Анастасия Соболева (слева) и Вероника Подрез. Фото: Jurij Kodrun/Getty Images for ITF

Подрез выходит на новый уровень

Вероника активно прогрессирует после перехода на взрослый тур. В юниорах она входила в топ-70 ITF, играла финалы на Grade 1, а в 2023 и 2024 годах завоевала свои первые титулы на уровне ITF в одиночном разряде. Сезон-2025 стал для нее прорывным: серия четвертьфиналов и стабильные результаты на харде позволили подняться к району 300-й позиции мирового рейтинга.

Победа в Анже открывает 18-летней украинке путь во второй круг, где соперницей станет либо испанка Алена Большова, либо фаворитка сетки Антония Ружич из Хорватии.

спорт Теннис WTA украинские теннисисты Вероника Подрез
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
