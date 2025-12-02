Відео
Головна Спорт Мілевський пояснив, чи можуть його викликати до ТЦК

Мілевський пояснив, чи можуть його викликати до ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 11:10
Мілевський розповів, чи є у нього бронь від мобілізації
Артем Мілевський відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Колишній нападник "Динамо" та збірної України Артем Мілевський розповів, як йдуть справи з його можливою службою і чи є у нього законні підстави для відстрочки. Тема виникла на тлі активного обговорення мобілізації футболістів різних рівнів.

Мілевський відповів на запитання вболівальників під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram.

Наразі 40-річний спортсмен виступає за медіафутбольний клуб IGNIS та продовжує брати активну участь у публічному житті. Питання про його особистий стан в умовах воєнного стану періодично з'являються в соцмережах, особливо після недавніх випадків призову відомих спортсменів. Мілевський вирішив відповісти коротко і прямо, не відходячи від теми.

Артем Милевский
Артем Мілевський під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Контекстом для обговорення стала ситуація з півзахисником Денисом Гармашем, якого 28 листопада мобілізував Київський міський ТЦК і СП, а після ВЛК обрав службу в одному з підрозділів ЗСУ. Цей епізод викликав неабиякий резонанс та став відправною точкою для нових запитань про становище інших відомих футболістів, які завершили професійну кар'єру.

Що Мілевський відповів про мобілізацію

Мілевський пояснив, чому не побоюється призову
Футболіст наголосив, що в нього є підстави вважати себе захищеним від виклику до ТЦК. При цьому він зазначив, що його статус відрізняється від ситуації Гармаша, а сам він не бачить причин для занепокоєння з приводу можливої повістки.

"Чи є у мене бронь? У мене є інші речі. Чи можуть мене "запакувати"? Ні, не можуть. Тьху-тьху-тьху", — заявив Мілевський.

Нагадаємо, раніше Михайло Мудрик дізнався про терміни свого повернення на поле, яке відбудеться вже скоро.

Відомий український тренер не може прийняти пропозицію закордонного клубу через закон про мобілізацію.

спорт футбол Артем Мілевський мобілізація ТЦК та СП
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
