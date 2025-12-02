Видео
Милевский объяснил, могут ли его призвать в ТЦК

Милевский объяснил, могут ли его призвать в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 11:10
Милевский рассказал, есть ли у него бронь от мобилизации
Артем Милевский отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как обстоят дела с его возможной службой и есть ли у него законные основания для отсрочки. Тема возникла на фоне активного обсуждения мобилизации футболистов разных уровней.

Милевский ответил на вопрос болельщиков во время прямого эфира на своей странице в Instagram

В настоящее время 40-летний спортсмен выступает за медиафутбольный клуб IGNIS и продолжает активно участвовать в публичной жизни. Вопросы о его личном положении в условиях военного положения периодически появляются в соцсетях, особенно после недавних случаев призыва известных спортсменов. Милевский решил ответить кратко и прямо, не уходя от темы. 

Артем Милевский
Артем Милевский во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Контекстом для обсуждения стала ситуация с полузащитником Денисом Гармашем, который 28 ноября был мобилизован Киевским городским ТЦК и СП и после ВЛК выбрал службу в одном из подразделений ВСУ. Этот эпизод вызвал большой резонанс и стал отправной точкой для новых вопросов о положении других известных футболистов, завершивших профессиональную карьеру.

Что Милевский ответил о мобилизации

Милевский объяснил, почему не опасается призыва
Футболист подчеркнул, что у него есть основания считать себя защищенным от вызова в ТЦК. При этом он отметил, что его статус отличается от ситуации Гармаша, а сам он не видит причин для беспокойства по поводу возможной повестки.

"Есть ли у меня бронь? У меня есть другие вещи. Могут ли меня "запаковать"? Нет, не могут. Тьфу-тьфу-тьфу", — заявил Милевский. 

Напомним, ранее Михаил Мудрик узнал о сроках своего возвращения на поле, которое состоится уже скоро. 

Известный украинский тренер не может принять предложение зарубежного клуба из-за закона о мобилизации. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
