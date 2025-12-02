Милевский рассказал, есть ли у него бронь от мобилизации

Артем Милевский отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, как обстоят дела с его возможной службой и есть ли у него законные основания для отсрочки. Тема возникла на фоне активного обсуждения мобилизации футболистов разных уровней.

Милевский ответил на вопрос болельщиков во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

В настоящее время 40-летний спортсмен выступает за медиафутбольный клуб IGNIS и продолжает активно участвовать в публичной жизни. Вопросы о его личном положении в условиях военного положения периодически появляются в соцсетях, особенно после недавних случаев призыва известных спортсменов. Милевский решил ответить кратко и прямо, не уходя от темы.

Артем Милевский во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Контекстом для обсуждения стала ситуация с полузащитником Денисом Гармашем, который 28 ноября был мобилизован Киевским городским ТЦК и СП и после ВЛК выбрал службу в одном из подразделений ВСУ. Этот эпизод вызвал большой резонанс и стал отправной точкой для новых вопросов о положении других известных футболистов, завершивших профессиональную карьеру.

Что Милевский ответил о мобилизации

Милевский объяснил, почему не опасается призыва

Футболист подчеркнул, что у него есть основания считать себя защищенным от вызова в ТЦК. При этом он отметил, что его статус отличается от ситуации Гармаша, а сам он не видит причин для беспокойства по поводу возможной повестки.

"Есть ли у меня бронь? У меня есть другие вещи. Могут ли меня "запаковать"? Нет, не могут. Тьфу-тьфу-тьфу", — заявил Милевский.

