Костюк раскрыла детали предложения о смене гражданства

Марта Костюк во время турнира. Фото: Reuters/Juan Medina

Украинская теннисистка Марта Костюк вспомнила один из ключевых моментов своей юности, когда ей поступило предложение сменить гражданство в обмен на крупные деньги. Разговор об этом возник еще тогда, когда ей было всего 13–14 лет.

В то время семья Марты находилась в непростой финансовой ситуации, сообщает подкаст Women Make Money.

Несмотря на обстоятельства, Марта Костюк сразу дала понять, что менять украинский паспорт не будет. Теннисистка отметила, что в тот период родители позволяли ей принимать самостоятельные решения. Семья жила скромно, мама работала тренером, но давление в вопросе гражданства на ребенка не оказывали. В итоге Костюк посчитала, что выбор должен быть ее собственным, даже если он мог казаться рискованным или не самым практичным.

Марта Костюк с домашним питомцем. Фото: instagram.com/martakostyuk/

Почему Костюк сделала выбор в пользу Украины

Спустя несколько месяцев после этого случая семья установила контакт с Иваном Любичичем, тогда еще начинающим менеджером и тренером Роджера Федерера. По словам спортсменки, именно работа с ним стала тем стартом, который ей был нужен, и подтвердила правильность прежнего выбора.

Марта Костюк на отдыхе. Фото: instagram.com/martakostyuk/

При этом Марта отметила, что большинство менеджерских компаний не предлагали условий, которые ей подходили, поэтому новые решения она принимала исключительно ориентируясь на свои ощущения.

"Я сразу сказала, что не буду менять гражданство. Это было мое внутреннее ощущение, и родители мне доверились. Тогда я уже понимала, что хочу идти своим путем", — отметила Костюк.

