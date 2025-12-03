Відео
Головна Спорт В Динамо Костюку поставили умови, щоб зберегти посаду

В Динамо Костюку поставили умови, щоб зберегти посаду

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 07:40
Костюк має чотири матчі, щоб отримати посаду головного тренера Динамо
Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Після звільнення головного тренера Олександра Шовковського з посади головного тренера його місце посів Ігор Костюк. Новий тренер отримав приставку тимчасового виконувача обов'язків.

Український журналіст Ігор Циганик в ефірі свого YouTube-каналу розповів, які завдання має виконати Костюк, щоб отримати посаду головного тренера.

Игорь Костюк
Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

У Костюка є завдання

За словами Циганика, подальша доля Костюка в клубі напряму залежить від результатів найближчих матчів.

За його інформацією, Костюк може отримати повноцінний контракт головного тренера лише в одному випадку — якщо до зимової паузи зуміє переконати президента клубу Ігоря Суркіса.

Керівництво очікує від команди не просто стабільності, а помітного прогресу та позитивних результатів.

Попереду в "Динамо" чотири матчі, які визначать майбутнє Костюка: проти "Кудрівки", "Фіорентини", "Вереса" та вірменського "Ноа". Саме цей відрізок стане ключовим у рішенні Суркіса щодо призначення нового наставника.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров вшанував пам’ять легендарного футболіста "Динамо".

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик може повернутися на поле, але змінить клуб.

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський розповів про мобілізацію свого колишнього одноклубника Дениса Гармаша.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
