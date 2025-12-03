Костюк має чотири матчі, щоб отримати посаду головного тренера Динамо

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

Після звільнення головного тренера Олександра Шовковського з посади головного тренера його місце посів Ігор Костюк. Новий тренер отримав приставку тимчасового виконувача обов'язків.

Український журналіст Ігор Циганик в ефірі свого YouTube-каналу розповів, які завдання має виконати Костюк, щоб отримати посаду головного тренера.

У Костюка є завдання

За словами Циганика, подальша доля Костюка в клубі напряму залежить від результатів найближчих матчів.

За його інформацією, Костюк може отримати повноцінний контракт головного тренера лише в одному випадку — якщо до зимової паузи зуміє переконати президента клубу Ігоря Суркіса.

Керівництво очікує від команди не просто стабільності, а помітного прогресу та позитивних результатів.

Попереду в "Динамо" чотири матчі, які визначать майбутнє Костюка: проти "Кудрівки", "Фіорентини", "Вереса" та вірменського "Ноа". Саме цей відрізок стане ключовим у рішенні Суркіса щодо призначення нового наставника.

