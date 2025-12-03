Видео
В Динамо Костюку поставили условия, чтобы сохранить должность

В Динамо Костюку поставили условия, чтобы сохранить должность

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 07:40
У Костюка четыре матча, чтобы получить должность главного тренера Динамо
Игорь Костюк. Фото: "Динамо" Киев

После увольнения главного тренера Александра Шовковского с должности главного тренера его место занял Игорь Костюк. Новый тренер получил приставку временного исполняющего обязанности.

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своего YouTube-канала рассказал, какие задачи должен выполнить Костюк, чтобы получить должность главного тренера.


Игорь Костюк
У Костюка есть задачи

По словам Цыганыка, дальнейшая судьба Костюка в клубе напрямую зависит от результатов ближайших матчей.

По его информации, Костюк может получить полноценный контракт главного тренера лишь в одном случае — если до зимней паузы сумеет убедить президента клуба Игоря Суркиса.

Руководство ожидает от команды не просто стабильности, а заметного прогресса и положительных результатов.

Впереди у "Динамо" четыре матча, которые определят будущее Костюка: против "Кудривки", "Фиорентины", "Вереса" и армянского "Ноа". Именно этот отрезок станет ключевым в решении Суркиса о назначении нового наставника.

футбол Динамо УПЛ Игорь Суркис Игорь Цыганык Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
