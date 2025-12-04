Звезда Динамо оказалась на радаре у турецких грандов

Тарас Михавко в составе "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Тарас Михавко может продолжить карьеру в Турции. "Трабзонспор" пересматривает линию обороны и вернулся к кандидатурам, которые рассматривал летом

Известно, что 20-летний Тарас Михавко стал одним из ключевых имен благодаря возрасту, региональным показателям и своему потенциалу роста, сообщает Günebakış Haber.

Интерес к украинскому игроку проявляет не только "Трабзонспор": "Галатасарай" также отслеживает ситуацию. Скаутские отчеты по украинцу положительные, и в стамбульском клубе считают, что он может вырасти в футболиста уровня европейских турниров.

Тарас Михавко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему турки торопятся подписать Михавко

Решение "Трабзонспора" ускоряется из-за неопределенности вокруг будущего Сердара Саатчи. Если центральный защитник покинет команду в ближайшее трансферное окно, клубу понадобится немедленное усиление для сохранения глубины состава.

В нынешнем сезоне Михавко уже провел 23 матча за "Динамо" и забил 3 гола, оставаясь одним из самых стабильных молодых игроков команды. Турецкие клубы оценивают его как проект с высокой перспективой и потенциальной перепродажей в Европу.

