Тренер сборной Украины рассказал, когда вернется Джима

Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима выбыла до конца года. Биатлонистка травмировала руку и сейчас восстанавливается.

О ситуации с Джимой рассказал старший тренер женской команды Николай Зоц, сообщил портал "Суспільне".

Джима пока не сможет выступать

Зоц подтвердил, что Джима пропустит все гонки в 2025 году из-за последствий перелома пальца, полученного в конце октября.

По его словам, состояние Юлии уже близко к полному восстановлению, но нужно время, чтобы набрать форму, и поэтому сейчас Юлия еще не готова соревноваться на уровне Кубка мира.

Зоц отметил, что такое решение было согласовано вместе с командой. Поэтому они вскоре скорректируют подготовку, чтобы Джима была готова к началу января к этапу в Оберхофе (Германия).

Тренер подчеркнул, что Джима — опытная спортсменка, и нет смысла рисковать ее здоровьем или форсировать возвращение.

