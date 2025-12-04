Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Тренер рассказал, почему Джима не готова соревноваться на КМ

Тренер рассказал, почему Джима не готова соревноваться на КМ

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 20:00
Тренер сборной Украины рассказал, когда вернется Джима
Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима выбыла до конца года. Биатлонистка травмировала руку и сейчас восстанавливается.

О ситуации с Джимой рассказал старший тренер женской команды Николай Зоц, сообщил портал "Суспільне".

Реклама
Читайте также:
Юлия Джима
Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

Джима пока не сможет выступать

Зоц подтвердил, что Джима пропустит все гонки в 2025 году из-за последствий перелома пальца, полученного в конце октября.

По его словам, состояние Юлии уже близко к полному восстановлению, но нужно время, чтобы набрать форму, и поэтому сейчас Юлия еще не готова соревноваться на уровне Кубка мира.

Зоц отметил, что такое решение было согласовано вместе с командой. Поэтому они вскоре скорректируют подготовку, чтобы Джима была готова к началу января к этапу в Оберхофе (Германия).

Тренер подчеркнул, что Джима — опытная спортсменка, и нет смысла рисковать ее здоровьем или форсировать возвращение.

Напомним, "Трабзонспор" и "Галатасарай" начали охоту на игрока киевского "Динамо" Тараса Михавко.

Легенда "Реала" Тони Кроос рассказал, почему провалился Хаби Алонсо.

Биатлон Сборная Украины по биатлону травма Юлия Джима Кубок мира по биатлону
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации