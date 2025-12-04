Тренер сборной Украины рассказал, когда вернется Джима

Тренер рассказал, почему Джима не готова соревноваться на КМ
Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима выбыла до конца года. Биатлонистка травмировала руку и сейчас восстанавливается.
О ситуации с Джимой рассказал старший тренер женской команды Николай Зоц, сообщил портал "Суспільне".
Джима пока не сможет выступать
Зоц подтвердил, что Джима пропустит все гонки в 2025 году из-за последствий перелома пальца, полученного в конце октября.
По его словам, состояние Юлии уже близко к полному восстановлению, но нужно время, чтобы набрать форму, и поэтому сейчас Юлия еще не готова соревноваться на уровне Кубка мира.
Зоц отметил, что такое решение было согласовано вместе с командой. Поэтому они вскоре скорректируют подготовку, чтобы Джима была готова к началу января к этапу в Оберхофе (Германия).
Тренер подчеркнул, что Джима — опытная спортсменка, и нет смысла рисковать ее здоровьем или форсировать возвращение.
