Україна
Кроос пояснив, чому Реал відчуває проблеми на полі

Кроос пояснив, чому Реал відчуває проблеми на полі

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 11:32
Тоні Кроос дав несподівану оцінку команді Хабі Алонсо
Хабі Алонсо під час матчу "Реала". Фото: Reuters/Pankra Nieto

Колишній півзахисник мадридського "Реала" Тоні Кроос висловився про те, як оцінює нинішню команду Хабі Алонсо. За його словами, постійні порівняння з минулим поколінням гравців заважають мадридському клубу рухатися вперед та адаптуватися до нового стилю гри.

Кроос підкреслив, що кожен склад живе у своїй епосі, а футбол за останні роки серйозно змінився, повідомляє Marca.

Читайте також:

Колишній німецький футболіст зазначив, що Хабі Алонсо працює з футболістами інших характеристик, і саме під них необхідно вибудовувати систему, а не орієнтуватися на минулі успіхи команди.

Тони Кроос
Тоні Кроос на "Сантьяго Бернабеу". Фото: скріншот Reuters

Що саме дратує Крооса в "Реалі"

За словами німця, твердження про те, що без нього команда стала слабшою, шкодять і гравцям, і тренеру. Він підкреслив, що пішов за власним бажанням, на позитивній ноті, і тільки бажає клубу успіхів у новому циклі розвитку.

"Мені не потрібно чути, що команді без мене гірше. Футбол став іншим, і важливо адаптуватися до тих, хто є в складі. Найбільше я хочу, щоб "Реал" вигравав і розмови про минуле припинилися", — заявив Тоні Кроос.

Нагадаємо, у колишнього форварда збірної України Артема Мілевського немає броні від мобілізації.

Лідер національної команди з біатлону Юлія Джима деякий час не зможе брати участь у турнірах.

спорт футбол Реал Мадрид Хабі Алонсо Тоні Кроос
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
