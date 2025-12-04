Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Кроос объяснил, почему Реал испытывает проблемы на поле

Кроос объяснил, почему Реал испытывает проблемы на поле

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 11:32
Тони Кроос дал неожиданную оценку команде Хаби Алонсо
Хаби Алонсо во время матча "Реала". Фото: Reuters/Pankra Nieto

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о том, как оценивает нынешнюю команду Хаби Алонсо. По его словам, постоянные сравнения с прошлым поколением игроков мешают мадридскому клубу двигаться вперед и адаптироваться к новому стилю игры.

Кроос подчеркнул, что каждый состав живет в своей эпохе, а футбол за последние годы серьезно изменился, сообщает Marca.

Реклама
Читайте также:

Бывший немецкий футболист отметил, что Хаби Алонсо работает с футболистами других характеристик, и именно под них необходимо выстраивать систему, а не ориентироваться на прошлые успехи команды. 

Тони Кроос
Тони Кроос на "Сантьяго Бернабеу". Фото: скриншот Reuters

Что именно раздражает Крооса в "Реале"

По словам немца, утверждения о том, что без него команда стала слабее, вредят и игрокам, и тренеру. Он подчеркнул, что ушел по собственному желанию, на позитивной ноте, и только желает клубу успехов в новом цикле развития.

"Мне не нужно слышать, что команде без меня хуже. Футбол стал другим, и важно адаптироваться к тем, кто есть в составе. Больше всего я хочу, чтобы "Реал" выигрывал и разговоры о прошлом прекратились", — заявил Тони Кроос. 

Напомним, у бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского нет брони от мобилизации

Лидер национальной команды по биатлону Юлия Джима некоторое время не сможет участвовать в турнирах

спорт футбол Реал Мадрид Хаби Алонсо Тони Кроос
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации