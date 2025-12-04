Тони Кроос дал неожиданную оценку команде Хаби Алонсо

Хаби Алонсо во время матча "Реала". Фото: Reuters/Pankra Nieto

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос высказался о том, как оценивает нынешнюю команду Хаби Алонсо. По его словам, постоянные сравнения с прошлым поколением игроков мешают мадридскому клубу двигаться вперед и адаптироваться к новому стилю игры.

Кроос подчеркнул, что каждый состав живет в своей эпохе, а футбол за последние годы серьезно изменился, сообщает Marca.

Реклама

Читайте также:

Бывший немецкий футболист отметил, что Хаби Алонсо работает с футболистами других характеристик, и именно под них необходимо выстраивать систему, а не ориентироваться на прошлые успехи команды.

Тони Кроос на "Сантьяго Бернабеу". Фото: скриншот Reuters

Что именно раздражает Крооса в "Реале"

По словам немца, утверждения о том, что без него команда стала слабее, вредят и игрокам, и тренеру. Он подчеркнул, что ушел по собственному желанию, на позитивной ноте, и только желает клубу успехов в новом цикле развития.

"Мне не нужно слышать, что команде без меня хуже. Футбол стал другим, и важно адаптироваться к тем, кто есть в составе. Больше всего я хочу, чтобы "Реал" выигрывал и разговоры о прошлом прекратились", — заявил Тони Кроос.

Напомним, у бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского нет брони от мобилизации.

Лидер национальной команды по биатлону Юлия Джима некоторое время не сможет участвовать в турнирах.