Игрокам Реала не понравился план Хаби Алонсо по выходу из кризиса

Хаби Алонсо и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Нынешний календарь мадридского "Реала" привел к уникальной ситуации. Команда уже больше месяца не выходит на поле "Сантьяго Бернабеу".

В рамках этого затяжного цикла "бланкос" провели пять матчей подряд на выезде и показали нестабильные результаты: одна победа, три ничьих и одно поражение, сообщает Mundo Deportivo.

Реклама

Читайте также:

Шестым подряд испытанием для мадридского "Реала" станет встреча с "Атлетиком" в Бильбао. Именно перед этим поединком главный тренер команды Хаби Алонсо решил отойти от привычного распорядка, что было воспринято неоднозначно в раздевалке.

Хаби Алонсо теряет контроль над командой. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Решение Алонсо изменило привычный ритм команды

Наставник "Реала" изменил график подготовки, отправив команду в Страну Басков на день раньше обычного. Хотя перелет до Бильбао занимает всего час, Алонсо хотел, чтобы игроки лучше восстановились и адаптировались перед матчем.

Однако, по информации источника, инициатива тренера вызвала скрытое недовольство среди части основы. Утверждается, что футболисты и так переживают чрезмерно плотный календарь и редко бывают дома, поэтому дополнительная ночь вдали от семьи стала поводом для напряжения внутри команды.

Напомним, россияне пожаловались в МОК на поляков, которые заблокировали въезд в Люблин на ЧМ по плаванию.

У Михаила Мудрика появился реальный шанс вернуться в профессиональный спорт в начале 2026 года.