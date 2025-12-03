Видео
Україна
Видео

В Реале растет недовольство методами работы Хаби Алонсо

В Реале растет недовольство методами работы Хаби Алонсо

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 15:37
Игрокам Реала не понравился план Хаби Алонсо по выходу из кризиса
Хаби Алонсо и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Нынешний календарь мадридского "Реала" привел к уникальной ситуации. Команда уже больше месяца не выходит на поле "Сантьяго Бернабеу".

В рамках этого затяжного цикла "бланкос" провели пять матчей подряд на выезде и показали нестабильные результаты: одна победа, три ничьих и одно поражение, сообщает Mundo Deportivo.

Шестым подряд испытанием для мадридского "Реала" станет встреча с "Атлетиком" в Бильбао. Именно перед этим поединком главный тренер команды Хаби Алонсо решил отойти от привычного распорядка, что было воспринято неоднозначно в раздевалке. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо теряет контроль над командой. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Решение Алонсо изменило привычный ритм команды

Наставник "Реала" изменил график подготовки, отправив команду в Страну Басков на день раньше обычного. Хотя перелет до Бильбао занимает всего час, Алонсо хотел, чтобы игроки лучше восстановились и адаптировались перед матчем.

Однако, по информации источника, инициатива тренера вызвала скрытое недовольство среди части основы. Утверждается, что футболисты и так переживают чрезмерно плотный календарь и редко бывают дома, поэтому дополнительная ночь вдали от семьи стала поводом для напряжения внутри команды. 

спорт футбол Реал Мадрид Испанская Ла Лига тренер Хаби Алонсо
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
