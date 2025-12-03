Скандал в плавании — Польша заблокировала участие россиян

На дорожке Каспар Корбо из Нидерландов. Фото: Nikola Krstic/BSR Agency/Getty Images

Российская сборная по плаванию не выступит на чемпионате Европы на короткой воде, который стартовал 2 декабря в Люблине. Федерация водных видов спорта России сообщила, что команда не сможет приехать не из-за позиции World Aquatics, а из-за решения польской стороны, которая отказалась допускать спортсменов.

Турнир станет одним из ключевых стартов сезона, но пройдет без участия представителей РФ, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ранее российская федерация плавания уже заявляла о невозможности участия в этапах Кубка мира в США и Канаде из-за логистических трудностей, однако ситуация с Люблином имеет политический характер. Польша официально заблокировала возможность въезда российских команд, что делает участие невозможным вне зависимости от допуска международных федераций.

Пловец Тьяго Гомес во время турнира. Фото: Nikola Krstic/BSR Agency/Getty Images

На фоне этого в России резко отреагировали на решение польских властей. В спортивных структурах заявляют о нарушении олимпийских принципов и обращают внимание на то, что МОК ранее жестко реагировал на подобные случаи, когда другие страны ограничивали допуск спортсменов по национальному признаку. В качестве примера приводится ситуация с Индонезией, потерявшей право на проведение соревнований после отказа впустить израильских участников.

Люблин сохранил право провести турнир

Российская сторона требует реакции от МОК и сравнивает ситуацию с прецедентом Индонезии. Российские спортивные чиновники настаивают, что Польша демонстрирует двойные стандарты, и призывают МОК "дать оценку действиям страны" и применить к ней аналогичные меры.

Федерация подчеркивает, что уже готовится к следующему крупному турниру, чемпионату мира на длинной воде в Париже летом 2026 года, где рассчитывает выступить в полном составе, если допуск будет гарантирован.

Напомним, стало известно, чем сейчас занимается жена олимпийского чемпиона Олега Бубки.

Полузащитник Михаил Мудрик уже готовится к первому официальному матчу после окончания дисквалификации.

Экс-нападающий Артем Милевский раскрыл детали своей отсрочки от мобилизации в Украине.