Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Поляки не пустили россиян на ЧМ по плаванию в Люблине

Поляки не пустили россиян на ЧМ по плаванию в Люблине

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 10:41
Скандал в плавании — Польша заблокировала участие россиян
На дорожке Каспар Корбо из Нидерландов. Фото: Nikola Krstic/BSR Agency/Getty Images

Российская сборная по плаванию не выступит на чемпионате Европы на короткой воде, который стартовал 2 декабря в Люблине. Федерация водных видов спорта России сообщила, что команда не сможет приехать не из-за позиции World Aquatics, а из-за решения польской стороны, которая отказалась допускать спортсменов.

Турнир станет одним из ключевых стартов сезона, но пройдет без участия представителей РФ, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ранее российская федерация плавания уже заявляла о невозможности участия в этапах Кубка мира в США и Канаде из-за логистических трудностей, однако ситуация с Люблином имеет политический характер. Польша официально заблокировала возможность въезда российских команд, что делает участие невозможным вне зависимости от допуска международных федераций.

Тьяго Гомес
Пловец Тьяго Гомес во время турнира. Фото: Nikola Krstic/BSR Agency/Getty Images

На фоне этого в России резко отреагировали на решение польских властей. В спортивных структурах заявляют о нарушении олимпийских принципов и обращают внимание на то, что МОК ранее жестко реагировал на подобные случаи, когда другие страны ограничивали допуск спортсменов по национальному признаку. В качестве примера приводится ситуация с Индонезией, потерявшей право на проведение соревнований после отказа впустить израильских участников.

Люблин сохранил право провести турнир

Российская сторона требует реакции от МОК и сравнивает ситуацию с прецедентом Индонезии. Российские спортивные чиновники настаивают, что Польша демонстрирует двойные стандарты, и призывают МОК "дать оценку действиям страны" и применить к ней аналогичные меры.

Федерация подчеркивает, что уже готовится к следующему крупному турниру, чемпионату мира на длинной воде в Париже летом 2026 года, где рассчитывает выступить в полном составе, если допуск будет гарантирован. 

Напомним, стало известно, чем сейчас занимается жена олимпийского чемпиона Олега Бубки. 

Полузащитник Михаил Мудрик уже готовится к первому официальному матчу после окончания дисквалификации. 

Экс-нападающий Артем Милевский раскрыл детали своей отсрочки от мобилизации в Украине. 

спорт плавание МОК российские спортсмены World Aquatics Люблин
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации