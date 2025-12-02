Блохина раскритиковала допуск россиян и требует санкций

Тренер Ирина Блохина. Фото: instagram.com/ireesha_b/

Старший тренер сборной Украины по художественной гимнастике и вице-президент УФГ Ирина Блохина раскритиковала решение European Gymnastics, разрешившей российским и белорусским спортсменам выступать в нейтральном статусе.

Она считает, что это решение подрывает доверие к системе санкций и игнорирует последствия военной агрессии, сообщает Forbes.

По словам Ирины Блохиной, такой шаг способствует легитимации стран, которые продолжают нарушать международное право. Украинская сторона подчеркивает, что допуск "нейтралов" является элементом спортсвошинга — попытки исправить репутацию государств, которые используют спорт для скрытия собственных преступлений.

Ирина Дерюгина и Ирина Блохина. Фото: instagram.com/ireesha_b/

Блохина отмечает, что такие решения влияют на европейскую спортивную политику и требуют жесткой реакции. В частности, она призывает European Gymnastics инициировать запрет практик спортсвошинга на уровне Европейского Союза.

В заявлении УФГ подчеркивается, что международные организации должны действовать последовательно. Украинская сторона требует, чтобы FIG и МОК объяснили различие между дискриминацией по политическим мотивам и реакцией на военную агрессию. Кроме того, важно, чтобы процесс предоставления нейтрального статуса соответствовал установленным критериям, чего ранее, по мнению Блохиной, не происходило.

Почему Украина готовит иск

Украинская федерация гимнастики намерена обратиться в суд из-за предоставления нейтрального статуса российской спортсменке Ангелине Мельниковой. УФГ считает, что решение FIG было принято без соблюдения правил и создало опасный прецедент. В федерации уверены, что только юридическое давление и политические механизмы помогут восстановить доверие к международным спортивным структурам.

European Gymnastics уже открыла путь "нейтралам" на квалификационные турниры к Олимпиаде-2028, что усилило напряжение между странами-участницами. Для Украины это решение стало сигналом о необходимости системных изменений и более строгих санитарных мер в спорте на фоне продолжающейся войны.

