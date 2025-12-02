Блохіна розкритикувала допуск росіян та вимагає санкцій

Тренер Ірина Блохіна. Фото: instagram.com/ireesha_b/

Старша тренерка збірної України з художньої гімнастики та віцепрезидентка УФГ Ірина Блохіна розкритикувала рішення European Gymnastics, яка дозволила російським та білоруським спортсменам виступати в нейтральному статусі.

Вона вважає, що це рішення підриває довіру до системи санкцій та ігнорує наслідки військової агресії, повідомляє Forbes.

Реклама

Читайте також:

За словами Ірини Блохіної, такий крок сприяє легітимації країн, які продовжують порушувати міжнародне право. Українська сторона підкреслює, що допуск "нейтралів" є елементом спортсвошингу — спроби виправити репутацію держав, які використовують спорт для приховування власних злочинів.

Ірина Дерюгіна та Ірина Блохіна. Фото: instagram.com/ireesha_b/

Блохіна зазначає, що такі рішення впливають на європейську спортивну політику та вимагають жорсткої реакції. Зокрема, вона закликає European Gymnastics ініціювати заборону практик спортсвошингу на рівні Європейського Союзу.

У заяві УФГ підкреслюється, що міжнародні організації мають діяти послідовно. Українська сторона вимагає, щоб FIG і МОК пояснили відмінність між дискримінацією з політичних мотивів та реакцією на військову агресію. Крім того, важливо, щоб процес надання нейтрального статусу відповідав встановленим критеріям, чого раніше, на думку Блохіної, не відбувалося.

Чому Україна готує позов

Українська федерація гімнастики має намір звернутися до суду через надання нейтрального статусу російській спортсменці Ангеліні Мельниковій. УФГ вважає, що рішення FIG було ухвалено без дотримання правил та створило небезпечний прецедент. У федерації впевнені, що тільки юридичний тиск та політичні механізми допоможуть відновити довіру до міжнародних спортивних структур.

European Gymnastics вже відкрила шлях "нейтралам" на кваліфікаційні турніри до Олімпіади-2028, що посилило напругу між країнами-учасницями. Для України це рішення стало сигналом про необхідність системних змін та суворіших санітарних заходів у спорті на тлі триваючої війни.

Нагадаємо, Деонтей Вайлдер відповів на виклик Олександра Усика про спільне протистояння.

Артем Мілевський розкритикував Дениса Гармаша через ситуацію з мобілізацією українського футболіста.

У справі про дискваліфікацію Михайла Мудрика з'явилася зміна, яка допоможе йому повернутися на поле.