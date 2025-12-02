Відео
Блохіна заявила про ризики для спорту після рішення щодо росіян

Блохіна заявила про ризики для спорту після рішення щодо росіян

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 18:02
Блохіна розкритикувала допуск росіян та вимагає санкцій
Тренер Ірина Блохіна. Фото: instagram.com/ireesha_b/

Старша тренерка збірної України з художньої гімнастики та віцепрезидентка УФГ Ірина Блохіна розкритикувала рішення European Gymnastics, яка дозволила російським та білоруським спортсменам виступати в нейтральному статусі.

Вона вважає, що це рішення підриває довіру до системи санкцій та ігнорує наслідки військової агресії, повідомляє Forbes.

За словами Ірини Блохіної, такий крок сприяє легітимації країн, які продовжують порушувати міжнародне право. Українська сторона підкреслює, що допуск "нейтралів" є елементом спортсвошингу — спроби виправити репутацію держав, які використовують спорт для приховування власних злочинів.

Ирина Блохина
Ірина Дерюгіна та Ірина Блохіна. Фото: instagram.com/ireesha_b/

Блохіна зазначає, що такі рішення впливають на європейську спортивну політику та вимагають жорсткої реакції. Зокрема, вона закликає European Gymnastics ініціювати заборону практик спортсвошингу на рівні Європейського Союзу.

У заяві УФГ підкреслюється, що міжнародні організації мають діяти послідовно. Українська сторона вимагає, щоб FIG і МОК пояснили відмінність між дискримінацією з політичних мотивів та реакцією на військову агресію. Крім того, важливо, щоб процес надання нейтрального статусу відповідав встановленим критеріям, чого раніше, на думку Блохіної, не відбувалося.

Чому Україна готує позов

Українська федерація гімнастики має намір звернутися до суду через надання нейтрального статусу російській спортсменці Ангеліні Мельниковій. УФГ вважає, що рішення FIG було ухвалено без дотримання правил та створило небезпечний прецедент. У федерації впевнені, що тільки юридичний тиск та політичні механізми допоможуть відновити довіру до міжнародних спортивних структур.

European Gymnastics вже відкрила шлях "нейтралам" на кваліфікаційні турніри до Олімпіади-2028, що посилило напругу між країнами-учасницями. Для України це рішення стало сигналом про необхідність системних змін та суворіших санітарних заходів у спорті на тлі триваючої війни.

спорт Гімнастика російські спортсмени Художня гімнастика Ірина Блохіна
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
