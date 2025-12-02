Вайлдер відповів на бажання Усика провести бій

Деонтей Вайлдер відновлюється після бою. Фото: instagram.com/bronzebomber/

Чемпіон світу Олександр Усик позначив готовність провести наступний бій проти Деонтея Вайлдера. Українець зазначив, що вважає американця одним із найнебезпечніших важковаговиків останніх років і бачить у цьому поєдинку спортивний інтерес.

У команді "бронзового бомбардувальника" вже прокоментували виклик Усика, повідомляє Sky Sports.

Менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель підтвердив, що команда колишнього чемпіона відкрита до обговорення можливого бою. Він підкреслив, що Деонтей розглядає поєдинок з українцем як частину планів на наступний рік, якщо умови виявляться відповідними. Тим часом боксерський світ обговорює, наскільки реалістично організувати такий бій з урахуванням календаря та зобов'язань сторін.

Олександр Усик під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Що сказав Вайлдер

Олександр Усик підходить до переговорів після яскравої перемоги над Даніелем Дюбуа в липні, коли він вдруге став абсолютним чемпіоном надважкої ваги. Однак відмова від обов'язкового захисту проти Фабіо Вордлі обернулася для нього втратою титулу WBO в листопаді. Вайлдер же знову заявив про себе влітку, повернувшись до перемог після непростої серії поразок.

Американець заявив, що поважає досягнення Усика та готовий обговорювати бій, якщо сторони дійдуть згоди. Він додав, що йому подобається ідея такого поєдинку і що фанати давно чекають цієї зустрічі. Вайлдер підкреслив, що відкритий для великої події, яка поверне інтригу в суперважку вагу.

